ТАСС: семь бывших заключенных сбежали из воинской части в ДНР

ТАСС узнал о побеге бывших заключенных из воинской части в ДНР

Военнослужащие сбежали с оружием в районе Соледара, пятеро из них уже задержаны, сообщил источник ТАСС

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Семь военнослужащих из числа бывших заключенных, взяв оружие, самовольно покинули воинскую часть в Донецкой народной республике, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Нескольких из них уже задержали, сказал собеседник агентства.

Изначально агентство написало, что с оружием из воинской части в районе Соледара сбежали семь человек. «Трое из них задержаны в районе Брянки на территории ЛНР», — добавил источник.

Позднее агентство сообщило, что задержаны еще двое военных, самовольно покинувших часть. «Ведутся поиски еще одного», — сказал источник.

РБК направил запрос в Минобороны и обратился за комментарием в пресс-службу правительства ДНР.

Издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах ранее сообщало, что в Ростовскую область пришла ориентировка на 39 человек, сбежавших в Лисичанске (ЛНР) из отряда «Шторм Z». Речь шла о бывших заключенных, говорил собеседник издания. При побеге, отмечалось в материале, погиб военный. Управление МВД по Ростовской области сообщало, что утоняет эту информацию.

О том, что из Лисичанска сбежали несколько десятков военнослужащих также писала Baza. Она утверждала, что это случилось 24 мая. При этом издание подчеркивало, что информацию о побеге ей официально подтвердить не удалось.