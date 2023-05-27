ТАСС узнал о побеге бывших заключенных из воинской части в ДНР

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 85,92 (+0,04) Инвестиции, 26 мая, 16:34 Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,02) Инвестиции, 26 мая, 16:34
Сальдо нашел объяснение не начавшемуся контрнаступлению Украины Политика, 20:47
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 20:40
«Порт Оля-2» сел на мель возле порта Оля Общество, 20:35
«Рубин» досрочно стал победителем Первой лиги Спорт, 20:15
«Бавария» уволила Оливера Кана, несмотря на 11-е подряд чемпионство Спорт, 20:04
ТАСС узнал о побеге бывших заключенных из воинской части в ДНР Политика, 20:04
YouTube заблокировал канал сайта URA.ru Технологии и медиа, 20:00
Финансовая грамотность для подростков: от 9 до 15 лет
На интенсиве РБК Pro ваш ребенок научится управлять деньгами и ставить финансовые цели
Купить интенсив
Подоляк назвал контрнаступление сложным процессом «не одного дня» Политика, 19:54
Шарапова вручила Ферстаппену приз за поул-позишн в Гран-при Монако Спорт, 19:46
Саблист отверг нейтральный статус, не желая «отказываться от России» Спорт, 19:42
Россиянка второй год подряд стала чемпионкой Англии в составе «Челси» Спорт, 19:32
Экс-советник главы Пентагона предупредил, с чем столкнется Украина Политика, 19:32
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 19:16
Индийский чиновник осушил водоем из-за упавшего смартфона Общество, 19:11

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Военная операция на Украине ,  
0 

ТАСС узнал о побеге бывших заключенных из воинской части в ДНР

ТАСС: семь бывших заключенных сбежали из воинской части в ДНР
Военнослужащие сбежали с оружием в районе Соледара, пятеро из них уже задержаны, сообщил источник ТАСС
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Семь военнослужащих из числа бывших заключенных, взяв оружие, самовольно покинули воинскую часть в Донецкой народной республике, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Нескольких из них уже задержали, сказал собеседник агентства.

Изначально агентство написало, что с оружием из воинской части в районе Соледара сбежали семь человек. «Трое из них задержаны в районе Брянки на территории ЛНР», — добавил источник.

Позднее агентство сообщило, что задержаны еще двое военных, самовольно покинувших часть. «Ведутся поиски еще одного», — сказал источник.

РБК направил запрос в Минобороны и обратился за комментарием в пресс-службу правительства ДНР.

Издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах ранее сообщало, что в Ростовскую область пришла ориентировка на 39 человек, сбежавших в Лисичанске (ЛНР) из отряда «Шторм Z». Речь шла о бывших заключенных, говорил собеседник издания. При побеге, отмечалось в материале, погиб военный. Управление МВД по Ростовской области сообщало, что утоняет эту информацию.

О том, что из Лисичанска сбежали несколько десятков военнослужащих также писала Baza. Она утверждала, что это случилось 24 мая. При этом издание подчеркивало, что информацию о побеге ей официально подтвердить не удалось.

Читайте на РБК Pro
Эмигрировал и заработал $2,1 млрд на йогуртах: история Хамди Улукайи
«Можно и нужно торговаться»: как договориться с турецким партнером
Секрет на миллион: как компании защитить свою технологическую разработку
Ажиотаж инвесторов по поводу дивидендов МТС проходит. Что дальше
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Ольга Ваганова
ДНР побег Заключенные военные Военная операция на Украине

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Сбежавшим из ЛНР калининградским мобилизованным ужесточили обвинение
Политика
Сбежавший в Норвегию экс-командир ЧВК «Вагнер» захотел вернуться в Россию
Политика
Мобилизованные сбежали с поезда в Воронежской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter