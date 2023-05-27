Глава британских ВВС назвал флот, подлодки и авиацию России угрозой НАТО

Начальник штаба ВВС Великобритании Майк Вигстон заявил, что российская армия представляет угрозу для страны и всего Североатлантического альянса, и призвал союзников «сосредоточить на этом свое внимание»

Майк Вигстон (Фото: Carl Court / Getty Images)

Российские военно-воздушные силы, надводный флот и подлодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО, западные страны «должны сосредоточить на этом свое внимание», заявил The Telegraph начальник штаба британских ВВС, маршал Майк Вигстон.

По мнению маршала, если Россия потерпит поражение в вооруженном конфликте Москвы и Киева, угроза с ее стороны «будет длиться годами» даже в случае смены власти в стране.

С предупреждением об угрозе со стороны российской армии выступил в мае и глава британских ВМС Бен Ки. Он назвал подлодки России одними из самых бесшумных в мире. «Это недешево, но я не хотел бы занять второе место в будущем сражении подлодок. Это не то, о чем мы думали в 1940 году, и я не верю, что это то, о чем мы должны думать сейчас», — пояснил адмирал.

Похожие заявления делали власти других стран, например, летом 2022 года президент США Джо Байден заявил об угрозе миру и стабильности во всех странах из-за действий Москвы на Украине. Тогда же НАТО в своей стратегической концепции отметило «враждебные действия» России и ее «безответственную риторику». По данным Reuters, на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля представители альянса примут секретные военные планы, в которых впервые после окончания холодной войны будет подробно описано возможное военное противостояние с Россией.

По мнению российских властей, России на Украине противостоит весь блок НАТО, а к вооруженному конфликту Москвы и Киева привели действия Запада, который вел против российской стороны «гибридную войну». Глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что желающие стране поражения политики «наверное, плохо учились в школе» и делают неправильные выводы, не понимая, «что такое Россия».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг при этом подчеркивал, что альянс не ищет конфронтации с Россией и не является стороной конфликта на Украине. Об этом же говорил глава Пентагона Ллойд Остин.