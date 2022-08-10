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Глава Пентагона заявил, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией

Ллойд Остин
Ллойд Остин (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

НАТО не стремится к противостоянию с Россией и не является угрозой для нее, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге по итогам встречи со своим латвийским коллегой Артисом Пабриксом. Трансляция мероприятия велась в Twitter-аккаунте Пентагона.

«Давайте проясним: мы не ищем конфронтации с Россией и не представляем для нее угрозы. Наша позиция лишь отражает приверженность статье 5 (Вашингтонского договора. — РБК) — нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех», — подчеркнул Остин.

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В конце июня главы государств — членов Североатлантического альянса приняли новую Стратегическую концепцию НАТО, в которой Россия названа самой значительной и прямой угрозой для безопасности блока. При этом в документе отмечается, что альянс не ищет конфронтации с Россией и не представляет угрозы для нее, а также готов сохранять каналы коммуникации с Москвой открытыми, несмотря на то что больше не считает ее партнером.

Еще до начала российской военной операции на Украине Москва высказывала беспокойство по поводу возможного вступления Украины в НАТО и размещения на территории соседней страны вооружения альянса. Президент Владимир Путин тогда заявлял, что в законодательстве Украины прописано, что Россия является ее противником. При этом, поскольку в блоке действует принцип коллективной безопасности, когда нападение на одного члена альянса является угрозой для всех, Путин предположил, что НАТО может начать войну с Россией.

До этого Москва передала НАТО и США проекты договора по гарантиям безопасности для нее, в которые входил пункт с требованием не принимать в НАТО страны бывшего СССР и не расширять присутствие альянса на востоке. Стороны провели несколько переговоров по этим документам, но не смогли прийти к консенсусу. Генсек НАТО Йенс Столтенберг тогда исключил отказ для Украины в принятии в блок.

После начала военной операции на Украине НАТО поддержало последнюю в конфликте, в том числе поставками оружия. Однако страны — члены блока неоднократно подчеркивали, что альянс не хочет прямого противостояния с Россией.

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