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Лавров заявил, что желающие поражения России политики плохо знают историю

Политики западных стран, которые добиваются, чтобы Россия потерпела поражение «на поле боя», плохо изучали историю в школе, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров во время выступления в рамках проекта Гимназии имени Евгения Примакова «100 вопросов лидеру», стенограмма мероприятия опубликована на сайте ведомства.

«Говорят, что Россия должна «потерпеть поражение», они должны «победить Россию», добиться того, чтобы Россия «проиграла на поле боя». <...> Наверное, они плохо учились в школе. Делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия», — сказал министр.

Боррель пожелал разрешения конфликта на Украине «на поле боя»
Политика
Владимир Зеленский и Жозеп Боррель

О том, что Соединенные Штаты хотят увидеть, как Россия потерпит «поражение» в ходе специальной военной операции на Украине, в начале апреля говорил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Мы хотим увидеть, как [президент России] Владимир Путин и российская армия <...> проиграют эту битву на территории Украины. <...> Мы хотим, чтобы это закончилось, и чтобы Украина восстановила свою целостность», — заявлял он.

В тот же день, 9 апреля, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время визита в Киев пожелал, чтобы боевые действия на Украине завершились «на поле боя». «Эта война должна быть выиграна на поле боя», — писал он в Twitter. В ответ официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Европейский союз превратился в «отдел экономических сношений НАТО» и перестал быть экономической организацией.

Через два дня Боррель подтвердил свое мнение о военном урегулировании конфликта и заявил, что его разделяют главы стран — членов Евросоюза. ЕС продолжит поставлять Киеву оружие и боеприпасы и рассмотрит возможность наращивания поставок, так как «обычно войны выигрывают или проигрывают на поле боя», говорил Боррель.

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Теги
Сергей Лавров история поражение политики
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