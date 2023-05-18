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НАТО впервые со времен холодной войны подготовит план защиты от России

Адмирал Бауэр: НАТО впервые со времен холодной войны готовит план отражения атак России
Страны — члены НАТО на саммите в Вильнюсе примут тысячи страниц секретных планов, касающихся возможного противостояния с Россией. Адмирал Роб Бауэр подчеркнул, что военный блок должен быть готов к войне с Россией в любой момент
Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters
Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters

На саммите НАТО в Вильнюсе представители военного блока примут секретные военные планы, в которых впервые после окончания холодной войны будет подробно описано возможное военное противостояние с Россией, передает Reuters.

Как отмечает агентство, после начала конфликта на Украине альянс пересмотрел свою политику по отношению к России, которую долгое время считал «не представляющей из себя экзистенциальной угрозы».

«Мы должны быть готовы к тому, что конфликт [с Россией] может возникнуть в любой момент», — заявил представитель НАТО адмирал Роб Бауэр.

По его словам, на саммите в Вильнюсе НАТО также даст странам — членам военного блока рекомендации относительно того, как модернизировать свои силы и материально-техническое обеспечение. «Союзники будут точно знать, какие силы и средства необходимы, в том числе где, что и как развертывать», — подчеркнул глава НАТО Йенс Столтенберг.

Недопущение расширения НАТО за счет постсоветских республик было одной из заявленных целей российской спецоперации на Украине. После начала боевых действий Киев подал заявку на ускоренное членство в НАТО, также в военный альянс вступила Финляндия. В ноябре прошлого года глава Минобороны России Сергей Шойгу говорил, что многонациональная группировка НАТО у границ России с февраля выросла в 2,5 раза, более чем до 30 тыс. человек. Также министр высказал мнение, что размер этой группировки в ближайшее время может еще увеличиться.

Российские власти настаивают, что России на Украине противостоит весь блок НАТО. В частности, в августе с таким заявлением выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, украинские власти «отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование» Западу и НАТО, которые развязали «фундаментальное противостояние» против России.

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В то же время, по словам министра обороны США Ллойда Остина, НАТО не ищет конфронтации с Россией, но будет следовать принципу, что «нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Россия НАТО холодная война секретные документы Военная операция на Украине
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