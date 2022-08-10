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Кириенко заявил, что НАТО воюет против России на территории Украины

Сергей Кириенко
Сергей Кириенко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

НАТО ведет войну против России на территории Украины, киевские власти предоставили альянсу свою территорию и людей, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко во время своего выступления на церемонии открытия форума молодых политологов России «Дигория», передает ТАСС. Форум проходит в Подмосковье.

«Они [руководство Украины] отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование. Они предоставили территорию Украины, граждан Украины, чтобы на этой территории пытаться их руками выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества против России», — заявил Кириенко, отметив, что НАТО «с удовольствием» будет воевать против России «до последнего украинца».

По его мнению, против России идет «горячая военная операция» именно со стороны Запада. «С Россией воюет весь блок НАТО, просто на территории Украины и руками украинцев», — добавил первый замглавы администрации президента.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Члены Североатлантического альянса неоднократно подчеркивали, что блок не хочет прямого противостояния с Россией. Спустя месяц после начала российской военной операции на Украине генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс не будет отправлять войска на Украину. «НАТО оказывает поддержку Украине, но не является стороной конфликта», — пояснял он. Представитель кабмина Германии Штеффен Хебестрайт отмечал, что отправка любых военных альянса на Украину с любой целью должна быть «красной чертой».

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что НАТО ведет «прокси-войну» с Россией, поставляя Украине оружие и военную технику. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — сказал Лавров.

10 августа министр обороны США Ллойд Остин вновь указал, что НАТО не стремится к противостоянию с Россией и не является угрозой для нее. «Наша позиция лишь отражает приверженность статье 5 (Вашингтонского договора. — РБК) — нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех», — подчеркнул Остин.

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