Глава британских ВМС заявил об угрозе от российских «подлодок-невидимок»

Без увеличения финансирования Британия может «занять второе место» в будущей битве подлодок, указав на новые российские подлодки, способные передвигаться, оставаясь незамеченными

Фото: Leo Baumgartner / Australian Defence Force / Getty Images

Великобритании необходимо нарастить финансирование военного-морского флота из-за технического превосходства российских подлодок, которые являются «одними из самых бесшумных в мире», заявил глава британских ВМС адмирал Бен Ки, пишет The Times.

«Это недешево, но я не хотел бы занять второе место в будущем сражении подлодок. Это не то, о чем мы думали в 1940 году, и я не верю, что это то, о чем мы должны думать сейчас», — сказал адмирал.

Как пишет газета, Великобритания особенно обеспокоена скрытностью подлодок класса «Кило», которые поступили на вооружение в 1980 году, а затем были значительно модернизированы. На вооружении таких подлодок стоят крылатые ракеты «Калибр», а обтекаемая конструкция корпуса подводной лодки сделала ее настолько бесшумной, что усовершенствованное судно получило в американских ВМС прозвище «Черная дыра».

The Times напомнила, что прошлым летом российские ВМС получили первую подлодку «Белгород».

«Белгород» — многоцелевая атомная подводная лодка проекта 949А «Антей» (аналог «Курска»). Ее переработали в проект 09852, чтобы разместить беспилотную систему подводных ядерных торпед «Посейдон». Она разработана для ударов по прибрежной инфраструктуре противника, созданя обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и других последствий ядерного взрыва на территории страны-противника.

Опасения у западных государств вызывают и китайские подлодки. Пекин впервые начал осуществлять «почти непрерывное» патрулирование в Южно-Китайском море с помощью своих подлодок, писало Reuters. По официальным данным Китая, на его вооружении стоят шесть атомных подводных лодок, способных нести баллистические ракеты класса «Цзинь». Эти ракеты способны, полагают аналитики, могут долететь до континентальной части США и представляют угрозу безопасности страны.

