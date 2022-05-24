Генпрокурор Украины допустила обмен осужденного российского военного

Вадим Шишимарин (Фото: Наташа Писаренко / AP)

Украина может впоследствии обменять российского военнослужащего Вадима Шишимарина, приговоренного к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Сумской области, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире национального телемарафона.

«У нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Можно обменять человека после приговоров судов. Да, технически это возможно», — сказала она (цитата по «Украинской правде»).

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