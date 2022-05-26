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Россия предложила новые маршруты для выхода судов из портов Украины

Россия предложила новые маршруты для выхода иностранных судов из портов Украины
По данным Минобороны, в портах Украины заблокированы суда из 16 стран. Ведомство заявило, что они могут по гумкоридорам покинуть порты в Одессе и Николаеве, Черноморске, Очакове, Херсоне и Южном
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Россия внесла коррективы в маршрут гуманитарного коридора для выхода иностранных судов из черноморских портов Украины. Об этом сообщает российское Минобороны. Коридор будет действовать с 27 мая ежедневно с 08:00 до 19:00 мск, его протяженность — 139 морских миль с шириной полосы 3 мили.

Согласно сообщению, российская сторона предложила новые маршруты для выхода иностранных судов из портов «Одесса», «Николаев», «Черноморск», «Херсон», «Очаков», «Южный».

«Ответственность за обеспечение безопасности выхода судов из портов и следования до района сбора несет украинская сторона», — говорится в сообщении.

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Согласно сообщению ведомства, в украинских портах заблокировано 70 судов из 16 стран: в Черноморске — 19, в Николаеве — 17, в Херсоне — 14, в Одессе — 10, в Южном — 6, в Очакове — 4.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Об открытии коридоров для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях Минобороны объявило накануне. Начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев заверил, что это будут полосы для безопасного движения судов. По его словам, в Черном море будет открыт коридор для выхода из шести портов «в юго-западном направлении от территориального моря Украины», а в Азовском из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря.

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В МИДе заявили, что готовы к международным переговорам о зерне с Украины
Политика
Фото:Валентин Спринчак / ТАСС

Ранее в тот же день замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва готова предоставить гуманитарные коридоры для разблокировки украинских кораблей с зерном, а также требует «разминирования со стороны Украины всех портов, где стоят корабли». Так он ответил на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая сказала, что Москва использует продовольственную тему как оружие. Она призвала Россию к диалогу по вывозу зерна из Украины, Руденко заверил, что Мосува готова к нему.

В начале мая в ООН сообщили, что в украинских портах скопились около 4,5 млн т зерна, которое не может быть вывезено из-за российской военной операции на Украине. В ООН указывают, что в сложившейся ситуации виновата Россия, с этим согласны и некоторые западные политики. Однако в Кремле считают, что к блокаде поставок украинского зерна привели «незаконные действия» западных стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков требует от них «отменить те незаконные решения, которые препятствуют фрахту судов, вывозу зерна и так далее».

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
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