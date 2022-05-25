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В МИДе заявили о возможном обмене пленными с Украиной только после суда

Обсуждение обмена пленными между Россией и Украиной будет возможным после проведения суда над украинскими военными, заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко
Пункт временного содержания украинских военнопленных
Пункт временного содержания украинских военнопленных (Фото: РИА Новости)

Говорить об обмене пленными между Москвой и Киевом пока преждевременно, обсуждение станет возможным только после суда и вынесения приговоров украинским военным в России, заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко, передает «РИА Новости».

«Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены и вынесен приговор. Тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговора об обмене преждевременны», — сказал Руденко, комментируя возможность обмена осужденного на Украине российского военного Вадима Шишимарина.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова допустила обмен пленными, включая российского сержанта Шишимарина, после приговоров суда. Украинский суд приговорил Шишимарина к пожизненному заключению, признав его виновным в убийстве мирного жителя.

Как могут быть организованы суды над пленными из «Азовстали»
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

До этого Руденко говорил, что допускается любой сценарий, в том числе обмен сдавшихся в плен украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе на российских военнослужащих, «в пределах здравого смысла», подчеркнув, что это находится вне его компетенции.

Украинские военные окончательно покинули завод «Азовсталь», на котором они были блокированы почти 90 дней, к вечеру 20 мая. Промзону покинули более 2,4 тыс. украинских военных, доложил российский министр обороны Сергей Шойгу. Украинская сторона предлагала позволить им покинуть территорию завода и выйти в подконтрольные Киеву регионы, в российском Минобороны настаивали только на сдаче в плен.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что над украинскими военными с «Азовстали» должен пройти трибунал, поскольку «справедливость должна восторжествовать». Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас предложил провести трибунал над ними в ЛНР и ДНР, так как именно в этом регионе они «совершали свои преступления» и там нет моратория на смертную казнь.

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Киев настаивает на обмене пленных военных с «Азовстали» на российских военнослужащих. «Украинские герои нужны Украине живыми», — говорил украинский президент Владимир Зеленский. Он пригрозил, что Украина прекратит переговорный процесс с Россией, если военные погибнут.


 

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Полина Мартынова
Андрей Руденко МИД обмен пленными приговор
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