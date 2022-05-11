Киев предложил обменять раненых военных с «Азовстали» на пленных россиян

Россия и Украина на прошлой неделе сообщили, что с территории завода вывели всех мирных жителей. По данным Киева, на «Азовстали» остаются более тысячи украинских военных, сотни ранены

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Киев предлагает Москве обменять тяжелораненых украинских военных, которые остаются на территории заблокированного завода «Азовсталь» в Мариуполе, на российских пленных, написала в своем Telegram-канале вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Это один из вариантов по освобождению людей с территории завода, пояснила она. «По состоянию на данный момент военным путем деблокировать «Азовсталь» невозможно. Защитники «Азовстали» сдаваться в плен не хотят», — указала Верещук.

Вице-премьер уточнила, что никаких договоренностей с Москвой пока нет, переговоры продолжаются.

Накануне в интервью AFP Верещук сообщила, что на территории «Азовстали» остаются более тысячи украинских военных, из них сотни ранены. «Есть те, кто получил серьезные травмы и нуждается в срочной эвакуации», — сказала она.

В середине апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные и силы Донецкой народной республики взяли Мариуполь под контроль, но на «Азовстали» остаются украинские военнослужащие. Президент Владимир Путин в ответ приказал отменить штурм завода, но поручил заблокировать территорию промзоны так, «чтобы муха не пролетела». Украинская сторона указывала, что там остались и мирные жители. В конце месяца генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Москву и Киев для обсуждения эвакуации людей из Мариуполя, в том числе с территории завода.

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7 мая российская и украинская стороны объявили о завершении эвакуации всех гражданских лиц с территории завода «Азовсталь». В Минобороны России сообщили, что операция прошла при участии ООН и Международного Комитета Красного Креста.

11 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на комбинате больше не укрываются мирные жители и у формирований республики «развязаны руки», чтобы продолжать удары по территории завода. Украинский президент Владимир Зеленский ранее предупредил, что в случае гибели украинских военных на «Азовстали» Киев прекратит переговоры с Москвой об урегулировании конфликта. В апреле он говорил, что Украина предложила России несколько вариантов эвакуации гражданских лиц и военных с блокированной территории, в том числе обмен ранеными и участие посредников, но Москва отказалась.