Посол ЛНР заявил об около 8 тыс. украинских пленных в Донбассе

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Число украинских пленных в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) составляет около 8 тыс. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире канала «Соловьев Live».

«Пленных много. Конечно, их больше на территории Донецкой народной республики, но у нас тоже хватает, и сейчас общая цифра где-то в районе 8 тыс.», — сказал посол.

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию, целями которой являются демилитаризация и денацификация страны. Первый обмен пленными между сторонами прошел 21 марта. Тогда Россия обменяла мэра Мелитополя Ивана Федорова на девять россиян.

Через месяц, 24 марта, Москва и Киев обменялись пленными по схеме «10 на 10». Самый большой обмен пленными состоялся 5 апреля — по формуле «86 на 86».

Стороны вновь обменялись пленными 9 апреля. «Среди них четыре сотрудника «Росатома» и наши доблестные военнослужащие», — уточнила омбудсмен Татьяна Москалькова.

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