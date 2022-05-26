Посол ЛНР заявил об около 8 тыс. украинских пленных в Донбассе
Число украинских пленных в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) составляет около 8 тыс. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире канала «Соловьев Live».
«Пленных много. Конечно, их больше на территории Донецкой народной республики, но у нас тоже хватает, и сейчас общая цифра где-то в районе 8 тыс.», — сказал посол.
Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию, целями которой являются демилитаризация и денацификация страны. Первый обмен пленными между сторонами прошел 21 марта. Тогда Россия обменяла мэра Мелитополя Ивана Федорова на девять россиян.
Через месяц, 24 марта, Москва и Киев обменялись пленными по схеме «10 на 10». Самый большой обмен пленными состоялся 5 апреля — по формуле «86 на 86».
Стороны вновь обменялись пленными 9 апреля. «Среди них четыре сотрудника «Росатома» и наши доблестные военнослужащие», — уточнила омбудсмен Татьяна Москалькова.
В тот же день Киев и Москва также обменяли еще несколько гражданских лиц: в Россию вернулись 32 дальнобойщика, на Украину — 20.
16 мая украинские военные начали покидать завод «Азовсталь» в Мариуполе и сдавать оружие после 86 дней обороны. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что с территории завода вышли более 2,4 тыс. военных.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять оппозиционного политика Виктора Медведчука на пленных украинских солдат. Сам депутат говорил о возможности обмена его на «защитников Мариуполя». Медведчук не является гражданином России и не имеет никакого отношения к военной операции России на Украине, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков.