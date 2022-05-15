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Шольц не придал значения словам посла Украины об «оскорбленной колбасе»

Олаф Шольц призвал не «класть на золотые весы» каждое слово Киева, указав, что на Украине проходят боевые действия. Посол Украины назвал его «оскорбленной печеночной колбасой» после отказа посетить Киев до визита президента ФРГ
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Andreas Gora / Getty Images)

Поскольку на Украине уже несколько недель продолжаются боевые действия, не стоит каждое слово Киева «класть на золотые весы», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью t-online. Так он прокомментировал слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, который назвал Шольца «оскорбленной печеночной колбасой» после того, как тот назвал препятствием для своего визита в Киев отказ украинских властей принять президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

Когда Шольца попросили прокомментировать критику Мельника, он пожелал оставить эти слова на суд журналиста.

«Важно то, что мы сосредоточены на главном: мы хотим помочь Украине защитить себя. И вместе с нашими союзниками мы хотим заставить Россию замолчать и вывести свои войска с Украины. Вот почему мы ввели обширные санкции», — подчеркнул Шольц.

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В начале мая Мельник заявил, что тот факт, что с начала боевых действий на Украине в стране не побывал ни один представитель федерального правительства ФРГ, указывает на «вялость немецкой политики», уточнив, что его критика касается не лично Шольца, а всего правительства ФРГ.

После этого Шольц в интервью ZDF сказал, что не может приехать в Киев, пока там не побывает президент Германии. Он счел «довольно заметным событием» то, что Украина отказалась принять Штайнмайера, когда последний хотел посетить Киев вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в апреле. Однако по словам президента ФРГ, украинская сторона отказала ему в визите. По данным Bild, причиной стали «тесные связи» президента Германии с Россией в последние годы.

Шольц напомнил, что Берлин оказывает Киеву финансовую и военную помощь и может стать потенциальным гарантом ее безопасности. «Нельзя сказать: президент не может приехать», — заключил канцлер.

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В ответ на это Мельник сказал, что «изображать из себя оскорбленную печеночную колбасу — не очень по-государственному», добавив, что тем не менее президент Украины Владимир Зеленский будет рад визиту Шольца. Украинский посол подчеркнул, что Киев больше, чем символичных визитов, ждет от правительства Германии одобрения предложения о поставках тяжелого вооружения.

Позже Зеленский пригласил Шольца посетить Украину 9 мая. «Он [Шольц] может сделать этот очень мощный политический шаг и приехать сюда, в Киев, 9 мая. Я не буду объяснять значение этого, я думаю, вы достаточно образованны, чтобы понять почему», — заявил Зеленский. Шольц в Киев так и не приехал.

10 мая Украину посетила глава МИД Германии Анналена Бербок, отмечалось, что это стало первым визитом представителя федерального правительства ФРГ с начала военной операции России. По словам Шольца, визит Бербок стал результатом разговора президентов Германии и Украины Штайнмайера и Зеленского, в котором стороны устранили «раздражающие факторы, которые были в прошлом».

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Теги
Полина Мартынова
Олаф Шольц посол Украины Германия
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