Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 64,44 (+6,52) Инвестиции, 26 мая, 16:33
Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 62,05 (+5,75) Инвестиции, 26 мая, 16:33
У России появился способ избежать дефолта и без лицензии США Экономика, 06:00
Кабмин выделит почти 1 млрд руб. на закупку госсимволов в школы Общество, 05:55
В Италии узнали о предложении Джонсона Зеленскому создать альтернативу ЕС Политика, 05:13
AP сообщило о возможности российских бизнесменов «откупиться» от санкций Политика, 04:48
Мантуров заявил о планах привлечь к выпуску «Москвичей» компании из Китая Бизнес, 04:27
Почти четверть россиян заявили о планах отправить детей за рубеж летом Общество, 04:00
Суд в Киеве дал 14 лет военному из Крыма, который ранее служил в ВСУ Политика, 03:56
США допустили минимальное влияние на мировую экономику при дефолте России Экономика, 03:27
CNN узнал о намерении США поставить Украине системы залпового огня Политика, 02:49
Сайт госуслуг Казахстана перестал принимать заявки на ИИН от иностранцев Политика, 02:45
В ФСБ заявили о попытках «радикалов» с Украины попасть в Россию Политика, 01:54
В Белом доме исключили отмену санкций в обмен на вывоз зерна Политика, 01:50
В офисе Зеленского допустили потерю контроля над Лиманом Политика, 01:37
Медведев заявил, что Россия будет развиваться без «военного коммунизма» Экономика, 01:07
Война санкций ,  
0 

AP сообщило о возможности российских бизнесменов «откупиться» от санкций

Глава Минфина Канады после бесед с «российскими олигархами» предложила странам G7 снять с них санкции в обмен на перечисление денег на восстановление Украины, сообщает AP. Страны Запада заинтересовались идеей, о ней знают в Киеве
Христя Фриланд
Христя Фриланд (Фото: Marco Ugarte / AP)

Страны Запада рассматривают идею предоставить российским бизнесменам возможность «откупиться» от санкций в обмен на то, что их деньги будут направлены на восстановление Украины, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, с подобной инициативой выступила заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд на встрече представителей стран-членов «Группы семи» (G7, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония и США) на прошлой неделе. Со слов собеседников агентства, Фриланд подняла этот вопрос после того, как обсудила его с «российскими олигархами» — канадский министр знакома с некоторыми из них еще со времен журналистской работы в Москве (она несколько лет возглавляла московское бюро газеты Financial Times).

Украинская сторона знает об этих дискуссиях, сообщил один из собеседников AP. По его словам, Запад заинтересован в том, чтобы «видные российские олигархи отмежевались от [президента России Владимира] Путина» и в то же время обеспечивали финансирование Украины.

ЕС изучит способы восстановления Украины активами российских олигархов
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Источник агентства подчеркнул, что пока речь идет только об идее, никаких решений не принято. Но, с его слов, западные страны заинтересованы в такой возможности. Как отмечает AP, предложение может помочь устранить юридические препятствия для властей таких стран, как Германия, где процедура конфискации замороженных активов очень сложная. По мнению источников, если российские бизнесмены добровольно откажутся от части своего имущества за рубежом, это упростит задачу.

Евросоюз, США, Британия и другие государства начали вводить санкции против России, в том числе бизнесменов, из-за военной операции на Украине. По данным Европейской комиссии, которые приводит AP, на сегодняшний день в странах ЕС заморожены активы россиян почти на €10 млрд ($10,7 млрд).

Зеленский предложил договор об изъятии российских активов в пользу Киева
Политика
Владимир Зеленский

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор
Прогнозы
Pro
Телефон на стол: почему в США требуют проверить мессенджеры банкиров
Статьи
Pro
Почему мы видим сны: 5 теорий
Статьи
Pro
Фото: Jamie Squire / Getty Images Как не оставить наследников ни с чем при переезде и релокации бизнеса
Статьи
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Набор разморожен. Как сейчас крупные компании нанимают ИТ-специалистов
Инструкции
Pro
Подключаем сайт к Госуслугам: 9 шагов от экспертов
Инструкции
Pro
Фото: Anton Vaganov / Reuters Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ
Статьи

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление страны после российской военной операции понадобится $600 млрд. Эту сумму называл и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, она потребуется на восстановление экономики и инфраструктуры в долгосрочной перспективе. Украинский лидер предложил заключить многосторонний международный договор, предусматривающий конфискацию активов России за рубежом и их передачу в пользу тех, кто «пострадал от действий российской армии».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС ищет способы, как использовать замороженные в рамках санкций активы россиян для восстановления Украины. В свою очередь президент США  Джо Байден предложил одобрить всеобъемлющий пакет законов, которые предусматривают использование конфискованных активов российских бизнесменов для оказания помощи Украине. Ранее палата представителей США приняла закон, позволяющий направлять на эти цели арестованные российские активы; их общая стоимость оценивается в сумму от $2 млн.

В Кремле арест активов российских бизнесменов сравнили с ограблением на Диком Западе. По словам представителя президента Дмитрия Пескова, российские предприниматели честно заработали на то, что конфисковали из-за санкций, они не являются олигархами.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
санкции бизнесмены олигархи Украина Военная операция на Украине активы
Материалы по теме
DPA узнало о замороженных в ЕС активах российских бизнесменов на €10 млрд
Политика
В России оценили инициативу Байдена изымать активы российских бизнесменов
Политика
Байден разрешит изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter