AP сообщило о возможности российских бизнесменов «откупиться» от санкций

Глава Минфина Канады после бесед с «российскими олигархами» предложила странам G7 снять с них санкции в обмен на перечисление денег на восстановление Украины, сообщает AP. Страны Запада заинтересовались идеей, о ней знают в Киеве

Христя Фриланд (Фото: Marco Ugarte / AP)

Страны Запада рассматривают идею предоставить российским бизнесменам возможность «откупиться» от санкций в обмен на то, что их деньги будут направлены на восстановление Украины, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, с подобной инициативой выступила заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд на встрече представителей стран-членов «Группы семи» (G7, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония и США) на прошлой неделе. Со слов собеседников агентства, Фриланд подняла этот вопрос после того, как обсудила его с «российскими олигархами» — канадский министр знакома с некоторыми из них еще со времен журналистской работы в Москве (она несколько лет возглавляла московское бюро газеты Financial Times).

Украинская сторона знает об этих дискуссиях, сообщил один из собеседников AP. По его словам, Запад заинтересован в том, чтобы «видные российские олигархи отмежевались от [президента России Владимира] Путина» и в то же время обеспечивали финансирование Украины.

Источник агентства подчеркнул, что пока речь идет только об идее, никаких решений не принято. Но, с его слов, западные страны заинтересованы в такой возможности. Как отмечает AP, предложение может помочь устранить юридические препятствия для властей таких стран, как Германия, где процедура конфискации замороженных активов очень сложная. По мнению источников, если российские бизнесмены добровольно откажутся от части своего имущества за рубежом, это упростит задачу.

Евросоюз, США, Британия и другие государства начали вводить санкции против России, в том числе бизнесменов, из-за военной операции на Украине. По данным Европейской комиссии, которые приводит AP, на сегодняшний день в странах ЕС заморожены активы россиян почти на €10 млрд ($10,7 млрд).

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В начале мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление страны после российской военной операции понадобится $600 млрд. Эту сумму называл и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, она потребуется на восстановление экономики и инфраструктуры в долгосрочной перспективе. Украинский лидер предложил заключить многосторонний международный договор, предусматривающий конфискацию активов России за рубежом и их передачу в пользу тех, кто «пострадал от действий российской армии».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС ищет способы, как использовать замороженные в рамках санкций активы россиян для восстановления Украины. В свою очередь президент США Джо Байден предложил одобрить всеобъемлющий пакет законов, которые предусматривают использование конфискованных активов российских бизнесменов для оказания помощи Украине. Ранее палата представителей США приняла закон, позволяющий направлять на эти цели арестованные российские активы; их общая стоимость оценивается в сумму от $2 млн.

В Кремле арест активов российских бизнесменов сравнили с ограблением на Диком Западе. По словам представителя президента Дмитрия Пескова, российские предприниматели честно заработали на то, что конфисковали из-за санкций, они не являются олигархами.