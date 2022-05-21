Зеленский предложил договор об изъятии российских активов в пользу Киева

Украина предлагает странам-партнерам заключить международный договор и создать механизм изъятия российских зарубежных активов в пользу Киева. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram.

Президент Украины считает, что на основе такого договора российские средства и имущество, которые находятся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены, а затем конфискованы и направлены в специально созданный фонд

По словам Зеленского, за счет этого «каждый и каждая, кто пострадал от действий российской армии, сможет получить компенсацию своих потерь».

О необходимости «легитимного международного механизма», который обеспечил бы Украине компенсацию ущерба, причиненного в результате боевых действий, ранее заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. «Компенсациями могут быть как упомянутые специальные налоги и пошлины на российские энергоносители и транзакции, так и государственное и частное имущество. Однако зарубежные активы России защищены суверенным иммунитетом, а права олигархов — неприкосновенностью частной собственности», — сказал он.

В начале мая Зеленский заявил, что на восстановление Украины после российской военной операции понадобится $600 млрд. Эту сумму называл и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, она потребуется на восстановление экономики и инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

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Как сообщал глава Минфина России Антон Силуанов, из-за санкций под заморозку попала примерно половина золотовалютных резервов: около $300 млрд из $640 млрд.

Глава Минфина США Джаней Йеллен заявила, что идея ареста российских активов и передачи их Киеву естественна с учетом «огромных разрушений и затрат на восстановление», но в Соединенных Штатах такие действия были бы незаконны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь сообщила, что ЕС ищет способы, как использовать замороженные в рамках санкций активы россиян для восстановления Украины. По ее мнению, Россия «должна внести свой вклад».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие активов для этих целей «было бы незаконным, вопиющим» и потребовало бы ответа со стороны Москвы. Он отметил, что официально российскую сторону никто о таких планах не уведомлял. Ранее Песков сравнил арест активов российских бизнесменов с ограблением на Диком Западе.