Байден разрешит изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины

В США также предложили ввести уголовную ответственность за получение доходов «непосредственно от коррупционных сделок с российским правительством»

Джозеф Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джозеф Байден предложит одобрить всеобъемлющий пакет законов, которые предусматривают использование конфискуемых активов российских бизнесменов для оказания помощи Украине. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

При разработке этих предложений администрация Байдена консультировалась с Минфином, Минюстом, Госдепом и Минторгом США. Администрация президента США рассчитывает на сотрудничество с членами конгресса для реализации этих предложений.

Для упрощения процесса ареста активов российских олигархов, расширения подлежащих аресту активов и поступления доходов на Украину предлагается:

создать упрощенный административный процесс с участием Минфина и Минюста США для конфискации имущества в Соединенных Штатах, принадлежащего российским олигархам, находящимся под санкциями;

ввести ответственность за сознательное или преднамеренное владение доходами, полученными «от коррупционных сделок с российским правительством».

Также Минюст и Минфин США будут работать над использованием средств, конфискованных в связи с коррупцией, санкциями и нарушениями экспортного контроля, а также другими правонарушениями, для покрытия ущерба от военной операции на Украине.

В Белом доме отметили, что, согласно действующему законодательству, США могут конфисковать доходы от нарушений санкций, но не могут конфисковать имущество, которое российские бизнесмены используют для уклонения от санкций. Новый пакет законов устраняет этот пробел.

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В сообщении также говорится об использовании возможностей иностранных партнеров по замораживанию и конфискации средств российских олигархов.

Ранее палата представителей США приняла закон, позволяющий направлять арестованные российские активы на поддержку Украины. Законопроект поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против.

Общая стоимость изъятых активов оценивается в сумму от $2 млн, они включают собственность российских энергетических компаний. Эти средства предложили направить не только на восстановление Украины, но и на «содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти рассматривают возможность передачи Украине замороженных в США активов ЦБ России.

В середине апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американские власти не будут возвращать замороженные активы российских бизнесменов. «Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше», — пояснил он.

В Кремле заявили, что российских предпринимателей, имущество которых в США конфисковали из-за санкций, ограбили, «как на Диком Западе».

Под санкции США попали десятки российских бизнесменов, в том числе основатель USM Holdings Алишер Усманов, глава «Транснефти» Николай Токарев, основные владельцы банка «Северный морской путь» (СМП Банк) Борис и Аркадий Ротенберги.