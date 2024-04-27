Главком ВСУ Сырский: ситуация на поле боя сложная и имеет тенденцию к обострению

Главком ВСУ заявил о тенденции к обострению на поле боя

Главком ВСУ Сырский на встрече коалиции по помощи Украине заявил, что ситуация на поле боя сложная и имеет «тенденцию к обострению», а также отметил нехватку вооружений. Москва осуждает помощь Киеву

Фото: Thomas Peter / Reuters

Обстановка в зоне боевых действий на Украине является сложной и может обостриться, заявил главком ВСУ Александр Сырский представителям стран, поддерживающих Киев, на встрече на немецкой авиабазе Рамштайн.

«Проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению; специфике осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевой роли их своевременного поступления», — написал он в телеграм-канале.

Также в рамках встречи выступали президент Украины Владимир Зеленский, глава Минобороны страны Рустем Умеров и глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Украинские власти, а также западные военные в последнее время неоднократно заявляли о сложной ситуации на поле боя для ВСУ, в том числе из-за нехватки вооружений. Зеленский говорил о необходимости нескольких зенитных ракетных комплексов Patriot для усиления противовоздушной обороны страны.

В апреле США приняли закон о помощи Украине в размере почти $61 млрд после полугода блокировки инициативы. Вашингтон отправит в том числе ЗРК Patriot, артиллерийские боеприпасы, средства для борьбы с дронами, также США поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Установку Patriot обещала отправить Германия, также комплексы Patriot и артиллерийские боеприпасы отправила Испания. Financial Times писала, что на Испанию и Грецию оказывают давление, чтобы они предоставили свои комплексы ПВО Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал предоставить Киеву необходимое вооружение, подчеркнув, что проблему с нехваткой людей Украине придется решать самостоятельно.

Москва осуждает военную помощь Киеву, заявляя, что это лишь затянет конфликт. В Кремле говорили, что новые поставки вооружений Украине не изменят динамику в зоне боевых действий, ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная. В феврале глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что после провала наступления Киев пытается не допустить развала фронта.