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Военная операция на Украине ,  
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Буданов предупредил о сложной ситуации для Украины

Глава ГУР Буданов предупредил о сложной ситуации для Украины
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Военная операция на Украине
Глава украинской разведки прогнозирует, что трудный период придется на середину мая — начало июня. Это время совпадает с истечением срока полномочий Зеленского. Разведка ранее предупреждала о «Майдане-3» весной
Вид на город Киев
Вид на город Киев (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Украина в мае—июне столкнется с тяжелой ситуацией, прогнозирует глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Би-би-си — Украина».

По его словам, трудности будут и в плане боевых действий, и во внутриполитической ситуации. При этом «армагеддон» не произойдет, уверен Буданов.

«Это комплексный подход, потому что россияне будут использовать комплексный подход. Они проводят комплексную операцию. Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это трудный период будет. Середина мая — начало июня», — сказал он.

Буданов подчеркнул, что стоит различать «тяжелые и катастрофические» периоды. Надвигающийся, по его мнению, будет тяжелым, но несколько таких Украина уже пережила. Он заявил, что Киев знает «все их планы», то есть российские, и в большинстве случаев понимает, как реагировать. «Да, есть некоторые моменты, которым нам будет трудно противостоять, но мы найдем способ. Как всегда, в последний момент мы что-нибудь придумаем», — пообещал Буданов.

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Фото:Thomas Peter / Reuters

20 мая у президента Украины Владимира Зеленского истекает срок полномочий. Выборы главы государства должны были состояться 31 марта, но из-за действия в стране режима военного положения их проведение, согласно законам, запрещено. По той же причине в 2023-м не прошли выборы в Верховную раду.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что определится с позицией России по вопросу легитимности власти Зеленского к 21 мая.

Зеленский в прошлом году предупредил, что Москва занимается подготовкой операции «Майдан-3». Он говорил, что она направлена на его смещение и запланирована на конец 2023-го. В феврале комитет разведки при украинском президенте сообщил, что в рамках операции российская сторона планирует поставить под сомнение легитимность решений украинских властей, принятых после 20 мая. По данным комитета, ситуацию на Украине удастся «расшатать» к первой половине июня, и тогда, воспользовавшись этим, Россия нанесет ВСУ поражение на востоке, что и является ключевой целью «Майдана-3».

Буданов заявил Би-би-си, что эта операция «продолжается и продвигается вперед».

Зеленский в 2021-м также обвинял Россию в подготовке госпереворота на Украине. Песков говорил тогда, что «Россия никогда не занимается вообще такими делами».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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