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Совфед одобрил лишение гражданства за дискредитацию и дезертирство

Совфед принял закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию и дезертирство
Лишить гражданства можно будет в том случае, если оно было приобретенным. Для вступления закона в силу его еще должен подписать президент
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Совфед одобрил закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию российской армии, терроризм, а также за публичные призывы к действиям против территориальной целостности страны.

Кроме того, гражданство могут отнять:

  • за призывы к экстремизму,
  • посягательство на жизнь государственного деятеля,
  • организацию вооруженного мятежа для насильственного изменения конституционного строя России,
  • дезертирство,
  • призывы к развязыванию войны.

Закон вносит поправки в ст. 24 закона «О гражданстве России», в которой идет речь о «прекращении гражданства вследствие совершения преступления». Кроме того, он предусматривает возможность упрощенного получения российского паспорта иностранцами, заключившими не менее чем на год контракт о службе в Вооруженных силах.

Лишать приобретенного гражданства за «действия, создающие угрозу безопасности Российской Федерации», в ноябре 2022 года предложил Владимир Путин.

Гражданство, полученное по праву рождения, под новый закон не попадает. Согласно закону «О гражданстве», россиянин, получивший свое гражданство по праву рождения, не может быть его лишен, если только не сам принял такое решение. При этом человек, который приобрел гражданство России, может его лишиться по нескольким основаниям: если при его получении заявитель представил подложные документы и сведения (п.1 ст. 22); если совершил преступление по статьям о теракте и публичных призывах к нему, захвате заложников, организации незаконного вооруженного формирования, угоне воздушного судна или водного транспорта, экстремизме, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, вооруженном мятеже.

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