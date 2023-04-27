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Минфин предложил создать секретный реестр имущества России за рубежом

Министерство финансов предложило создать секретный реестр для зарубежного имущества России
Минфин предложил учитывать сведения о зарубежном имуществе России в реестре, ведение которого подлежит требованиям о государственной тайне. РБК писал, что чиновники де-факто засекретили зарубежное имущество еще в 2015 году
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Министерство финансов предложило создать специальный реестр зарубежного имущества России, ведение которого подлежит требованиям о государственной тайне, следует из проекта на сайте нормативно-правовых актов.

В частности, ведомство предлагает учитывать сведения о федеральном имуществе в едином реестре зарубежной собственности, ведение которого будет осуществляться Федеральным агентством по управлению государственным имуществом с соблюдением требований законодательства о государственной тайне и о служебной информации ограниченного распространения.

«В случае засекречивания сведений о федеральном имуществе, учтенном в реестре, все сведения о нем и документы, подтверждающие эти сведения, подлежат исключению из реестра Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и возвращению правообладателю указанного имущества», — говорится в документе.

Было также предложено установить порядок проведения Федеральным агентством по управлению государственным имуществом проверок эффективного использования ‎и обеспечения сохранности федерального имущества. Проверки могут быть как плановые, так и внеплановые. Последние осуществляются по указанию президента России, правительства или Министерства финансов.

В ноябре 2015 года на фоне дела ЮКОСа РБК сообщал, что чиновники де-факто засекретили зарубежное имущество России. Официального документа о засекречивании тогда не было, но список российских земель и недвижимости за рубежом стал недоступен для граждан и журналистов.

«В целях национальной безопасности, в том числе в связи с недружественной политикой ряда стран, сведения о федеральном имуществе, расположенном за рубежом, не размещаются в сети интернет на сайте Росимущества, по этим же основаниям предоставление данной информации по запросам СМИ является нежелательным», — сообщили РБК в Росимуществе, отвечая на соответствующий запрос.

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В отчете Счетной палаты, в 2012 году проверявшей расходы бюджета на поиск зарубежного госимущества, говорится, что в реестре состоит 973 заграничных объекта: 166 земельных участков и 807 зданий и помещений, но сам реестр аудиторы не публиковали.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций, а также множество раз объявляли о конфискации как государственного имущества России, так и собственности российских граждан. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предлагала передавать конфискованные средства и имущество в пользу Украины.

В Кремле предупредили, что конфискация станет «не чем иным, как посягательством на собственность», что разрушит «основы основ» для принятой в мире системы экономических отношений. В МИДе пообещали принять ответные меры, если произойдет конфискация российских активов или резервов.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
секретность Минфин Россия санкции государственное имущество зарубежная собственность
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