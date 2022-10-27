Захарова пообещала ЕС ответные меры в случае конфискации активов России

Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Россия примет ответные меры, если ЕС дойдет до изъятия российских активов или резервов, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Трансляцию вело ведомство во «ВКонтакте».

«Если дело дойдет до реальных изъятий активов россиян или наших государственных резервов, то Россия предпримет соответствующие меры в ответ», — сказала она. Захарова заявила, что речь идет не о заморозке активов, а о «произволе, грабеже среди белого дня, воровстве».

Представитель МИДа комментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. 25 октября она заявила, что целью Брюсселя является конфискация активов, однако «юридически это непросто» и предстоит много работы. На конфискации российских активов и их использовании для восстановления Украины настаивает ее президент Владимир Зеленский.



Европейские страны после начала специальной военной операции на Украине заморозили резервы Банка России, а также попавших под санкции банков бизнесменов. Представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд 27 октября заявил, что ЕС заморозил активы россиян на €17,5 млрд, сообщает Tiroler Tageszeitung.