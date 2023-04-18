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В Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры

Власти Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры
В Хельсинки арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры. Helsingin Sanomat указала, что «заморозка» активов — временная мера, в течение которой власти должны решить, контролируется ли РЦНК подсанкционными лицами
Вид на здание Российского центра науки и культуры
Вид на здание Российского центра науки и культуры (Фото: Светлана Михайлова / vtkk1977 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Власти Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК), а также семь квартир в Хельсинки, три из которых находятся в непосредственной близости от РЦНК, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов.

«Согласно решению, принятому судебными приставами неделю назад, под арест попали земельный участок и офисное здание по адресу Nordenskiöldinkatu 1 (адрес РЦНК). Согласно свидетельству о праве собственности на недвижимость, земля принадлежит Российской Федерации, а ранее — Союзу Советских Социалистических Республик», — говорится в сообщении.

Газета уточняет, что площадь арестованного имущества составляет 3326 кв. м. Также управление по взысканию долгов наложило арест на семь квартир в Хельсинки, «связанных с теми, кто находится под санкциями ЕС».

Российский (Советский) центр науки и культуры в Хельсинки был открыт в 1977 году. После распада союза имуществом центра стала распоряжаться Россия. Основной задачей Центра является оказание содействия в реализации совместных российско-финляндских культурных, образовательных, гуманитарных и научных проектов.

Helsingin Sanomat подчеркивает, что замораживание российских активов — временная мера, в течение которой России не разрешается распоряжаться имуществом или передавать его в залог. Она действует в течении трех недель (с 11 апреля), в течении которых правоохранительные органы Финляндии должны решить, контролируется ли данный участок и здания попавшими под санкции лицами.

Финляндия после начала российской спецоперации присоединилась к санкциям, а также вступила в НАТО. Помимо санкций против РЦНК, ранее в стране были заморожены счета Русского дома, писала финская Talouselämä. По информации издания, Управление по взысканию долгов приняло решение об этом 10 марта.

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Более того, в начале апреля на финском сайте гражданских инициатив появилась петиция с требованием закрыть российское консульство на Аландских островах. Ее авторы считают, что сделать это необходимо, так как Финляндия вступила в НАТО, а дипмиссия «ставит под угрозу безопасность» страны.

В российском МИДе после этого выразили надежду, что Финляндия будет придерживаться своих обязательств по вопросу о сохранении российского консульства. «Исходим из того, что позиция Финляндии, подтвержденная финским внешнеполитическим ведомством, заключается в том, что страна намерена и в дальнейшем выполнять свои международно-правовые обязательства в отношении демилитаризованного статуса Аландских островов и присутствия на них консульства Российской Федерации», — заявили в МИДе. 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Финляндия санкции арест активов
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