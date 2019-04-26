В «Траснефти» сообщили об уголовном деле из-за «грязной» нефти в «Дружбе»

После попадания загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба» было возбуждено уголовное дело, пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя «Транснефти» Игоря Демина.

По данным компании, хлорорганика, которая привела к загрязнению нефти, попала в трубопровод через частный «СамараТрансНефть-терминал» — его обслуживают несколько малых производителей. Уточняется, что в офисах этих компаний сейчас идут следственные действия с целью выявления причастных к загрязнению. В «Транснефти» не сообщили, по какой статье возбуждено дело.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области РБК сообщили, что не обладают информацией о следственных действиях. «Нам об этом ничего не известно», — сказал представитель управления. В пресс-службе областного СУ СК на звонки РБК не ответили.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак обещал, что виновные в инциденте компании и их менеджмент будут привлечены к ответственности.