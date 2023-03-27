Протестующие в Израиле перекрыли главный въезд в Иерусалим

Протестующие против судебной реформы в Израиле перекрыли главный въезд в Иерусалим

Фото: Amir Cohen / Reuters

Участники массовых протестов против судебной реформы в Израиле перекрыли главный въезд в Иерусалим — перекресток Хорд-Бридж. Об этом сообщила газета Times of Israel со ссылкой на данные полиции.

Во время акций протеста были задержаны три человека, их подозревают в нападении на полицейских. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются разогнать демонстрантов.

Министр юстиции Израиля Ярив Левин представил план судебной реформы 4 января. Он предполагает предоставление властям неограниченного контроля над назначением судей и сокращение полномочий Верховного суда. Граждане, выступившие против реформы, обвинили авторов законопроекта в намерении сконцентрировать власть в руках правящей партии.

Протесты против судебной реформы продолжаются в стране 12-ю неделю. В ночь на 27 марта они вспыхнули с новой силой после новости о снятии с должности министра обороны Йоава Галанта. Он призывал главу правительства остановить судебную реформу.

26 марта возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме собрались тысячи протестующих. Им удалось прорвать один из контрольно-пропускных пунктов, который находится в 20 м от дома политика, сообщало YNet. 27 марта полиция разогнала протестующих в Тель-Авиве, которые перекрыли главную трассу Израиля Аялон в обе стороны, писала Haaretz.

The Jerusalem Post уточняла, что между полицией и протестующими вспыхнули ожесточенные столкновения. В них пострадали как минимум трое полицейских.

В этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился заморозить принятие судебной реформы, но официально об этом он пока не объявил. Министр юстиции Левин пригрозил подать в отставку, если реформу остановят, писала Haaretz. Однако источники издания в правительстве сообщили, что он вряд ли пойдет на такой шаг.