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Haaretz сообщил о решении Нетаньяху заморозить судебную реформу в Израиле
Haaretz: Премьер Израиля Нетаньяху решил заморозить судебную реформу из-за протестов
Официально премьер об этом пока не объявил: его обращение ожидалось утром, но так и не состоялось
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился заморозить принятие судебной реформы, из-за которой в стране третий месяц не утихают массовые протесты, сообщает Haaretz.
Глава правительства провел переговоры с членами коалиции в понедельник утром. Ожидается, что он объявит о решении позднее в понедельник.
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