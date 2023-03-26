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Протестующие в Израиле прорвали заграждение у резиденции Нетаньяху

Протестующие в Израиле прорвали заграждение у резиденции Нетаньяху в Иерусалиме
Беспорядки в Израиле обострились после увольнения критиковавшего судебную реформу министра обороны. Демонстрантам удалось прорваться через КПП, которое находится в 20 м от дома Нетаньяху в Иерусалиме
Фото: Abir Sultan / EPA / ТАСС
Фото: Abir Sultan / EPA / ТАСС

Возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме собрались тысячи протестующих против судебной реформы. Демонстрантам удалось прорвать один из контрольно-пропускных пунктов, который находится в 20 м от дома политика, сообщает YNet.

Во многих израильских городах начались протесты после решения Нетаньяху снять с должности министра обороны Йоава Галанта, который призывал главу правительства остановить судебную реформу.

Как пишет YNet, протестующие в Тель-Авиве заблокировали шоссе Аялон в обоих направлениях, некоторые из них жгут шины и возводят баррикады. Еще около тысячи протестующих собрались на улице Азза в Иерусалиме, где расположена резиденция Нетаньяху. Телеканал «Kan-11» сообщает, что после прорыва КПП у резиденции премьера полиция начала применять водометы.

Лидер оппозиции и бывший премьер-министр страны Нафтали Беннет призвал Нетаньяху отозвать письмо об увольнении Галанта и приостановить судебную реформу. «Государство Израиль находится в величайшей опасности со времен Войны Судного дня. Неважно, кто прав, а кто виноват. Я призываю всех протестующих и всех граждан Израиля — делать все без насилия, без кровопролития», — заявил Беннет.

План судебной реформы в Израиле министр юстиции Ярив Левин представил 4 января. Она предполагает предоставление правительству неограниченного контроля над назначением судей и сокращение полномочий Верховного суда. Противники реформы обвинили авторов законопроекта в намерении сконцентрировать власть в руках правящей партии.

25 марта Йоав Галант заявил, что реформа должна быть приостановлена, поскольку из-за нее растет раскол общества. Он ощущается в том числе и в армии обороны Израиля, органах безопасности страны, отметил министр обороны. После этого Нетаньяху снял его с должности.

Протесты против судебной реформы продолжаются в стране уже 12-ю неделю, пишет The Times of Israel. На митинги собираются сотни тысяч человек: например, 25 марта на акцию в Тель-Авиве пришли 200 тыс. человек, а по всему Израилю, как заявили организаторы митингов, — более 600 тыс. (то есть больше 5% населения).

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль протесты Биньямин Нетаньяху
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