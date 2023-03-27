Политика ,
0
Тепловозные гудки и перекрытые трассы: кадры с протестов в Израиле
Появились кадры нового дня протестов в Израиле из-за судебной реформы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил заморозить принятие судебной реформы в стране, пишет со ссылкой на источники Haaretz. Из-за них уже несколько месяцев в Израиле не утихают протесты.
Накануне на улицы израильских городов вышли сотни тысяч человек, и после сообщений о возможной заморозке реформы они пока не собираются прекращать протесты.