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Тепловозные гудки и перекрытые трассы: кадры с протестов в Израиле

Появились кадры нового дня протестов в Израиле из-за судебной реформы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил заморозить принятие судебной реформы в стране, пишет со ссылкой на источники Haaretz. Из-за них уже несколько месяцев в Израиле не утихают протесты.

Накануне на улицы израильских городов вышли сотни тысяч человек, и после сообщений о возможной заморозке реформы они пока не собираются прекращать протесты.

Тепловозные гудки и перекрытые трассы: кадры с протестов в Израиле
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Теги
Израиль протесты трассы перекрытия
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