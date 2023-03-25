Рогов заявил о срыве «полномасштабного наступления» ВСУ в Запорожье

Российские войска сорвали попытку «полномасштабного» наступления украинских сил в районе Орехова в Запорожской области, сообщил агентству «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Наши военные нанесли превентивный массированный удар по вскрытым позициям противника, поразив места расположения личного состава, а также склады с боеприпасами, военной техникой, топливом», — сказал он.

По словам Рогова, были поражены около 25 целей, более 550 бойцов штурмовых подразделений ВСУ погибли или получили ранения.

О том, что Киев готовится к наступлению в районе Орехова и стягивает к городу дополнительные резервы и бронетехнику, Рогов заявил накануне, 24 марта.

В начале марта Рогов предупреждал, что Украина создает ударную группировку для наступления на подконтрольную российским войскам часть Запорожской области. Основные резервы украинская сторона сосредоточила в Днепропетровской области, отдельные подразделения находятся на подконтрольной Киеву части Запорожской области, уточнял он. По мнению Рогова, целью ВСУ является выход к побережью Азовского моря.

В середине марта Politico со ссылкой на источники писала, что США ожидают готовности Киева к крупному наступлению к маю. По словам одного из американских чиновников, пакеты американской помощи Украине «за последние четыре или пять месяцев были направлены на то, что нужно Украине для этого контрнаступления».

24 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране не хватает боеприпасов для контрнаступления. При этом он подчеркнул, что Киев не может ждать.

Западные страны с начала боевых действий на Украине поставляют Киеву вооружения. Россия критикует поставки оружия Украине и настаивает, что это не помешает Москве добиться поставленных целей.