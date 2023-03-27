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The Times узнала о возможной смене стратегии США на Украине

The Times: США хотят в конфликте с Россией победы Украины и возвращения ей всех территорий
США нацелены на победу Украины и возвращение ей всех утраченных территорий, рассказал изданию источник в администрации США. Это может означать смену стратегии Вашингтона на Украине на более жесткую
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

США рассматривают воплощение более жесткой стратегии в отношении конфликта на Украине и хотят, чтобы она победила и вернула себе все свои территории, пишет The Times со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«Цель состоит в том, чтобы обеспечить суверенитет и независимость Украины, а это будет означать возвращение территории», — сказал источник издания.

Это означает ужесточение стратегии США по Украине, пишет Times. Оно указывает, что ранее публично заявленная цель была — «не поражение России как таковой», а защита Украины от России, обеспечение Киева сильной военной позицией на момент начала дипломатических переговоров.

Однако, по словам собеседника газеты, в скором времени ожидать подобного развития событий не стоит, к тому же «Россия не проявляет интереса к переговорам». В связи с этим Вашингтон продолжит поддерживать Киев, «чтобы помочь Украине выжить как независимой демократической стране».

Украинская сторона не раз заявляла, что завершение боевых действий и переход к дипломатическому урегулированию конфликта возможен только при отводе российских войск к границам 1991 года. Президент страны Владимир Зеленский подчеркивал, что возвращение на границы, которые были на момент начала спецоперации, будет означать замораживание конфликта.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также отмечал, что попытки заморозить конфликт недопустимы, а главным элементом мирного решения должно быть подтверждение суверенитета Украины и вывод российских войск.

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Тем не менее, глава Госдепартамента указывал, что Украина может выбирать различные пути для возвращения утраченных территорий, в том числе и невоенные. Такое заявление он сделал в конгрессе в ответ на замечание о том, что следует проводить различия между Крымом и Донбассом и что попытка Украины вернуть полуостров может обернуться серьезными последствиями.

Путин отмечал, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт, кроме того, он говорил, что «люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда». Возможность мирных переговоров по Украине Путин связывал с ее готовностью учитывать «сложившиеся геополитические реалии». Ультиматумы Киева, считает президент, «говорят лишь об оторванности от таких реалий».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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