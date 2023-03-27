Spiegel узнал о прибытии немецких танков Leopard на Украину
На Украину прибыли все обещанные ей 18 немецких танков Leopard, пишет Spiegel. Ранее эти танки Киеву передали Норвегия и Польша.
Как пишет «Европейская правда», танки переданы «с большим пакетом вооружений и запчастей».
В середине марта в Германии завершилось длившееся месяц обучение украинских солдат использованию танков Leopard. Первые машины прибыли на Украину еще раньше: о совершившейся передаче четырех таких танков Киеву 24 февраля объявила Польша.
В марте Варшава сообщила, что передала еще десять танков, то есть Киев получил все обещанные ей 14 польских танков. О передаче еще восьми машин (столько и было обещано) заявила Норвегия. Доставить на Украину еще три танка в марте должна Португалия.
Другие западные страны также пообещали направить Leopard Киеву. Bloomberg со ссылкой на заявление правительства Германии сообщил в конце января, что ФРГ с партнерами передадут Украине в общей сложности 112 танков Leopard.
Помимо этих машин, Украина получит танки других моделей — среди них американские Abrams, британские Challenger, французские колесные танки AMX-10 RC.
Россия осудила отправку западных танков Украине. Кремль отмечал, что такая помощь будет иметь последствия «со знаком минус», поскольку прибавит Украине проблем. Москва исключила влияние подобных поставок на «продвижение российской стороны к достижению своих целей».