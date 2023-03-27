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Spiegel узнал о прибытии немецких танков Leopard на Украину

Spiegel: 18 немецких танков Leopard прибыли на Украину
Украина получила 18 танков Leopard 2 — именно столько обещала ей ФРГ. До этого в страну прибыли как минимум 14 польских и восемь норвежских танков этой модели. Москва предрекала «последствия со знаком минус» для Киева из-за них
Танк Leopard
Танк Leopard (Фото: Jens Schlueter / Getty Images)

На Украину прибыли все обещанные ей 18 немецких танков Leopard, пишет Spiegel. Ранее эти танки Киеву передали Норвегия и Польша.

Как пишет «Европейская правда», танки переданы «с большим пакетом вооружений и запчастей».

В середине марта в Германии завершилось длившееся месяц обучение украинских солдат использованию танков Leopard. Первые машины прибыли на Украину еще раньше: о совершившейся передаче четырех таких танков Киеву 24 февраля объявила Польша.

В марте Варшава сообщила, что передала еще десять танков, то есть Киев получил все обещанные ей 14 польских танков. О передаче еще восьми машин (столько и было обещано) заявила Норвегия. Доставить на Украину еще три танка в марте должна Португалия.

Другие западные страны также пообещали направить Leopard Киеву. Bloomberg со ссылкой на заявление правительства Германии сообщил в конце января, что ФРГ с партнерами передадут Украине в общей сложности 112 танков Leopard.

Помимо этих машин, Украина получит танки других моделей — среди них американские Abrams, британские Challenger, французские колесные танки AMX-10 RC.

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Россия осудила отправку западных танков Украине. Кремль отмечал, что такая помощь будет иметь последствия «со знаком минус», поскольку прибавит Украине проблем. Москва исключила влияние подобных поставок на «продвижение российской стороны к достижению своих целей».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Германия танк Leopard
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