Украина получила от Норвегии танки Leopard 2

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Украина получила от Осло восемь танков Leopard 2, сообщили норвежские вооруженные силы.

Норвегия также выделила Киеву средства на запчасти и боеприпасы для этих машин. Кроме того, власти королевства помогают в организации обучения украинских танкистов (оно проходит в Польше).

В феврале Минобороны Норвегии объявило, что передаст Украине восемь танков Leopard 2 и до четырех машин поддержки. Решение в королевстве объяснили приближением ситуации на Украине «к критической фазе».

Москва осуждает военную помощь Киеву от западных стран. После того как власти Германии согласились отправить Leopard Украине и разрешили реэкспорт танков своего производства из других стран, а США решили передать Киеву танки Abrams, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что российские военные «будут жечь» эти машины.