Производитель Leopard оценил перспективы танкового завода на Украине

Глава Rheinmetall: переговоры с Украиной о танковом заводе за €200 млн перспективны

Строительство завода на Украине обойдется в €200 млн, он сможет выпускать ежегодно до 400 танков Panther. По словам главы Rheinmetall, решение по проекту могут принять уже весной

Армин Паппергер (Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС)

Крупнейший немецкий оружейный концерн Rheinmetall ведет «многообещающие» переговоры с властями Украины по строительству на территории страны танкового завода, заявил глава компании Армин Паппергер в интервью Rheinische Post.

Возведение завода обойдется в примерно €200 млн, его планируемая мощность — до 400 основных боевых танков типа Panther в год, решение может быть принято уже в ближайшие два месяца. По мнению Паппергера, производство можно надежно защитить от ударов российских войск средствами ПВО.

Украине требуется для победы от 600 до 800 танков, продолжил он, и даже если Германия передаст все свои 300 танков Leopard 2, имеющихся у бундесвера, этого все равно будет недостаточно.

«Западные союзники посылают туда достаточно оружия, чтобы Украина могла защищаться, но у украинцев сегодня не хватает техники, чтобы полностью отвоевать свою территорию», — добавил глава Rheinmetall, отметив, что конфликт продлится «вероятно, годы» (цитата по Spiegel).

Стоимость акций Rheinmetall удвоилась после начала российской военной операции на Украине, сейчас рыночная стоимость компании превышает 10,8 млрд, указывает BR24. Представитель компании отметил, что боевые действия подстегнули спрос, из-за чего компанию ждут «годы уверенного роста». Rheinmetall выпускает танки Leopard и Panther KF51, боевые машины пехоты Lynx, Marder и Puma, самоходную гаубицу PzH 2000, а также другую военную технику, оружие и боеприпасы.

О встрече с главой Rheinmetall рассказал в Twitter две недели назад, 18 февраля, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. «Мы также обсудили крупные проекты по наращиванию возможностей Украины по танкам и бронетехнике, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — сообщил министр.

Во вторник, 28 февраля, пресс-служба Rheinmetall сообщила о поставках Украине автоматизированных систем разведки, которые используются для наблюдения за большими участками местности с минимальным количеством обслуживающего персонала. «В комплект поставки также входят транспортные средства. Сумма заказа колеблется в пределах двузначных миллионов евро. Доставка уже началась», — добавили в компании.

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