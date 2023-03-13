Украинские военные завершили обучение с «Леопардами» в Германии

Украинские военные обучались работе с немецкими танками с середины февраля, в ходе тренировок они уничтожили более 80% целей

Танк Leopard 2 (Фото: Andreas Sjolin /TT News Agency / Reuters)

Украинские военные завершили обучение в Германии по использованию танков Leopard 2, сообщает Stuttgarter Zeitung со ссылкой на DPA. Оно проходило на учебном полигоне Берген-Хоне в Нижней Саксонии.

Как пояснил бригадный генерал Бьёрн Шульц, командующий школой бронетанковых войск бундесвера, целью тренировок было обучить военных «вести боевые действия полностью независимо на этом очень современном, фактически самом современном танке, который мы можем предложить».

Учения проходили на четырех танках, на каждый из них приходилось по одному взводу. Солдаты отрабатывали удары по целям на расстоянии 2 км, переговоры по радиосвязи. В ходе учений было уничтожено от 82 до 85% целей. Инструкторы оценили успехи украинских военных положительно, указало издание.

О начале обучения украинских военных работе на Leopard 2 бундесвер объявил 13 февраля.

О решении поставить современные танки Украине страны Запада почти одновременно сообщили в январе: Leopard помимо Германии решили поставить Польша, Нидерланды и другие, Британия пообещала отправить Challenger, США — Abrams, Франция — колесные AMX-10 RC.

Spiegel писал, что Leopard 2A6 будут переданы Украине из запасов бундесвера, а в среднесрочной перспективе могут быть подготовлены к использованию и другие боевые танки из промышленных запасов. По данным The New York Times, на вооружении 13 стран Европы стоят около 2 тыс. танков Leopard различных модификаций.

На прошлой неделе министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал, что Германия и Португалия в марте поставят Украине 21 танк Leopard 2 A6. При этом в середине февраля он усомнился в том, что для ВСУ удастся собрать два полных батальона этих машин (в одном батальоне ВСУ 31 танк). Варшава сообщила, что десять танков Leopard 2A4 от нее уже прибыли на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача западных танков доставит «больше бед» Украине и не сможет ничего изменить.