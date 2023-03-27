Замглавы МИД Богданов: Россия хочет урегулирования в Израиле, но не вмешивается в его дела

МИД России заявил о стремлении к стабильности в Израиле на фоне протестов

Тель-Авив, Израиль (Фото: Guy Yechiely / EPA / ТАСС)

Россия хотела бы, чтобы ситуация в Израиле, жители которого протестуют против судебной реформы, оставалась стабильной и безопасной. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов.

«Мы желаем, чтобы ситуация была стабильная, безопасная для граждан Израиля, включая наших граждан, которые там находятся», — сказал дипломат.

Россия не вмешивается во внутренние дела Израиля, подчеркнул он. Москва хотела бы, чтобы все вопросы были урегулированы в соответствии с процедурами, «предусмотренными политической жизнью страны».

Массовые протесты в Израиле начались из-за намерения правительства страны провести судебную реформу. План, который предложил министр юстиции Ярив Левин еще в начале января, предполагает предоставление правительству неограниченного контроля над назначением судей и сокращение полномочий Верховного суда. Противники судебной реформы обвиняют авторов законопроекта в стремлении сконцентрировать власть в руках правящей партии. Остановить реформу призывали представители высшего руководства страны, в том числе президент Израиля Ицхак Герцог.

Демонстрации продолжаются в Израиле 12-ю неделю. После того как 26 марта премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху снял с должности призвавшего остановить реформу главу Минобороны Йоава Галанта, протесты вспыхнули с новой силой. Участие в акциях приняли тысячи израильтян. Израильский телеканал Keshet 12 сообщал, что, по неподтвержденным данным, в ночных акциях протеста по всему Израилю участвовали от 600 тыс. до 700 тыс. человек (в начале прошлого года население Израиля составляло 9,5 млн человек).

Федерация профсоюзов Израиля «Гистадрут» объявила о начале всеобщей забастовки. О решении присоединиться к ней уже объявил профсоюз медицинских работников, не будут работать детские сады и крупные торговые центры.

На этом фоне израильская газета Haaretz сообщила, что Нетаньяху провел переговоры с членами коалиции и согласился приостановить судебную реформу.