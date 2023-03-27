Протесты в Израиле из-за плана судебной реформы Нетаньяху. Фоторепортаж

В Израиле идут протесты, ставшие одними из самых масштабных за последние годы. Демонстранты перекрыли главную автомагистраль страны и попытались штурмовать резиденцию премьера Биньямина Нетаньяху

Реформа, вызвавшая протесты, расширяет власть правительства. Полномочия Верховного суда (Высшего суда справедливости) ограничат в ситуациях, когда речь идет о решениях правительства, кабмин также получит контроль за отбором судей.

Оппозиция считает, что реформа угрожает демократическим ценностям. Но Нетаньяху связывал протесты с отказом признать его победу на ноябрьских выборах и заявлял, что реформа пройдет в любом случае.

Беспорядки в Израиле усилились накануне после увольнения критиковавшего реформу министра обороны Йоава Галанта.

Лидер оппозиции и бывший премьер-министр страны Нафтали Беннет призвал Нетаньяху отозвать письмо об увольнении Галанта и приостановить судебную реформу. «Государство Израиль находится в величайшей опасности со времен Войны Судного дня (арабо-израильский конфликт 1973 года. — РБК). Неважно, кто прав, а кто виноват. Я призываю всех протестующих и всех граждан Израиля — делать все без насилия, без кровопролития», — заявил Беннет.

Призыв Беннета не помог. Ночью протестующие в Тель-Авиве заблокировали шоссе Аялон (основное израильское шоссе, проходящее сквозь самую большую агрегацию Израиля — Гуш-Дан. — РБК) в обоих направлениях, некоторые из них начали жечь шины и возводить баррикады.

Между полицией и протестующими вспыхнули ожесточенные столкновения, в ход шли водометы и слезоточивый газ с одной стороны, и бутылки и камни с другой. В столкновениях пострадали как минимум трое полицейских.

Еще около тысячи протестующих собрались на улице Азза в Иерусалиме, где расположена резиденция Нетаньяху. После прорыва КПП у резиденции премьера полиция начала применять водометы.

Израильский телеканал «Keshet 12» сообщал, что по неподтвержденным данным в ночных акциях протеста по всему Израилю участвовали от 600 тыс. до 700 тыс. человек.

Источники The Times of Israel и Haaretz сообщают, что на фоне усиления протестов Нетаньяху может пересмотреть дальнейшее продвижение судебной реформы.

Президент Израиля Исаак Герцог также призвал Биньямина Нетаньяху остановить процесс судебной реформы ради сохранения единства страны. «Я обращаюсь к премьер-министру, членам правительства и членам коалиции… Ради единства народа Израиль, ради ответственности, которую мы обязаны взять на себя, я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс», — обратился он к премьеру.

Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир объявил о своей отставке в связи со сложившейся в стране ситуацией и заявил, что для него пришло время «присоединиться к борьбе за будущее Израиля, чтобы он оставался маяком демократии и свободы в мире».

В Белом доме выразили беспокойство сложившейся в Израиле ситуацией и призвали власти страны «найти компромисс». «Демократические общества укрепляются за счет сдержек и противовесов, и фундаментальные изменения в демократической системе должны осуществляться при максимально широкой поддержке населения», — говорится в заявлении представителя Совета нацбезопасности администрации президента США Эдриенн Уотсон.