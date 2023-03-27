Протесты в Израиле из-за плана судебной реформы Нетаньяху. Фоторепортаж

Фото: Nir Elias / Reuters
Реформа, вызвавшая протесты, расширяет власть правительства. Полномочия Верховного суда (Высшего суда справедливости) ограничат в ситуациях, когда речь идет о решениях правительства, кабмин также получит контроль за отбором судей.
Фото: Nir Elias / Reuters
Оппозиция считает, что реформа угрожает демократическим ценностям. Но Нетаньяху связывал протесты с отказом признать его победу на ноябрьских выборах и заявлял, что реформа пройдет в любом случае.
Фото: Ammar Awad / Reuters
Беспорядки в Израиле усилились накануне
после увольнения критиковавшего реформу министра обороны Йоава Галанта.
Фото: Илья Ефимович / Global Look Press
Лидер оппозиции и бывший премьер-министр страны Нафтали Беннет призвал Нетаньяху отозвать письмо об увольнении Галанта и приостановить судебную реформу. «Государство Израиль находится в величайшей опасности со времен Войны Судного дня (арабо-израильский конфликт 1973 года. — РБК). Неважно, кто прав, а кто виноват. Я призываю всех протестующих и всех граждан Израиля — делать все без насилия, без кровопролития», — заявил Беннет.
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Призыв Беннета не помог. Ночью протестующие в Тель-Авиве заблокировали шоссе Аялон (основное израильское шоссе, проходящее сквозь самую большую агрегацию Израиля — Гуш-Дан. — РБК) в обоих направлениях, некоторые из них начали жечь шины и возводить баррикады.
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Между полицией и протестующими вспыхнули ожесточенные столкновения, в ход шли водометы и слезоточивый газ с одной стороны, и бутылки и камни с другой. В столкновениях пострадали как минимум трое полицейских.
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Еще около тысячи протестующих собрались на улице Азза в Иерусалиме, где расположена резиденция Нетаньяху. После прорыва КПП у резиденции премьера полиция начала применять водометы.
Фото: Илья Ефимович / Global Look Press
Израильский телеканал «Keshet 12» сообщал, что по неподтвержденным данным в ночных акциях протеста по всему Израилю участвовали от 600 тыс. до 700 тыс. человек.
Фото: Nir Elias / Reuters
Источники The Times of Israel и Haaretz сообщают, что на фоне усиления протестов Нетаньяху может пересмотреть дальнейшее продвижение судебной реформы.
Фото: Илья Ефимович / Global Look Press
Президент Израиля Исаак Герцог также призвал Биньямина Нетаньяху остановить процесс судебной реформы ради сохранения единства страны.
«Я обращаюсь к премьер-министру, членам правительства и членам коалиции… Ради единства народа Израиль, ради ответственности, которую мы обязаны взять на себя, я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс», — обратился он к премьеру.
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир объявил о своей отставке в связи со сложившейся в стране ситуацией и заявил, что для него пришло время «присоединиться к борьбе за будущее Израиля, чтобы он оставался маяком демократии и свободы в мире».
Фото: Nir Elias / Reuters
В Белом доме выразили беспокойство сложившейся в Израиле ситуацией и призвали власти страны «найти компромисс».
«Демократические общества укрепляются за счет сдержек и противовесов, и фундаментальные изменения в демократической системе должны осуществляться при максимально широкой поддержке населения», — говорится в заявлении представителя Совета нацбезопасности администрации президента США Эдриенн Уотсон.
Фото: Nir Elias / Reuters
27 марта ожидается публичное выступление Нетаньяху, посвященное будущему реформы.