Политика⁠,
0

Афганистан назвал цели своих ударов в Пакистане

Афганистан заявил, что атаковал военные и стратегические цели в нескольких городах Пакистана. Удары нанесены в ответ на недавние пакистанские удары по Кабулу и Кандагару, сказали в Минобороны
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Вооруженные силы Афганистана поразили пакистанские военные базы, сообщило афганское Минобороны в соцсети X.

В частности, авиаудары были нанесены по военному лагерю недалеко от города Фейсалабад в Исламабаде, по армейскому округу в Наушере, военной базе в Джамруде и целям в Абботтабаде.

«Воздушная операция была успешно проведена и нацелена на ключевые пакистанские военные базы, командные центры и стратегические объекты», — сказано в публикации.

В Минобороны добавили, что пакистанские цели были атакованы в ответ на удары по Кабулу, Кандагару и Пактии, осуществленные накануне.

МИД России на фоне эскалации призвал Афганистан и Пакистан вернуться за стол переговоров для разрешения всех разногласий политико-дипломатическим путем. Советник министра иностранных дел Замир Кабулов подчеркнул, что Москва готова стать посредником для урегулирования между странами.

МИД призвал Пакистан и Афганистан к переговорам вместо боев
Политика

После возвращения талибов к власти в 2021 году между Афганистаном и Пакистаном начались пограничные конфликты. Вооруженные столкновения в приграничной зоне возобновились 24 февраля. Через два дня афганские военные начали операции против Пакистана в Хосте, Пактии, Нуристане и некоторых других районах. С обеих сторон есть погибшие.

Афганистан и Пакистан ведут пограничный спор c 1947 года, когда второй получил независимость после раздела Британской Индии. Граница между двумя странами проходит по так называемой линии Дюранда протяженностью 2,6 тыс. км, установленной соглашением 1893 года.

В ночь на 27 февраля в Кабуле прогремел мощный взрыв, По данным TOLOnews, Афганистан сбил вошедший в пространство страны пакистанский самолет. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф тогда же объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане. С начала эскалации уже погибли 133 члена движения «Талибан», более 200 были ранены, рассказали в Исламабаде.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Пакистан Афганистан военные базы Минобороны авиаудар вооруженный конфликт
