Geo узнал об ударе Пакистана по крупному складу боеприпасов в Афганистане
Военно-воздушные силы Пакистана нанесли удары по крупному складу боеприпасов в афганской провинции Нангархар, сообщает Geo News со ссылкой на источники в службах безопасности.
«Самолеты ВВС Пакистана начали наносить удары, уничтожив, по их словам, крупный склад боеприпасов в провинции Нангархар», — говорится в публикации.
Ранее TOLOnews со ссылкой на источники в службе безопасности сообщило, что афганские военнослужащие сбили пакистанский самолет, залетевший в воздушное пространство страны.
Как пишет телеканал, в Кабуле звучат взрывы.
Противостояние государств обострилось началось накануне — афганские военные начали военную операцию против Пакистана в ответ на «преступления и мятежи, совершенные пакистанскими военными кругами».
Пресс-секретарь премьер-министра Пакистана Мошарраф Заиди заявил, что талибы первыми открыли «неспровоцированный огонь» вдоль границы.
