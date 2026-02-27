 Перейти к основному контенту
0

Geo узнал об ударе Пакистана по крупному складу боеприпасов в Афганистане

Geo News: Пакистан нанес удар по крупному складу боеприпасов в Афганистане

Военно-воздушные силы Пакистана нанесли удары по крупному складу боеприпасов в афганской провинции Нангархар, сообщает Geo News со ссылкой на источники в службах безопасности.

«Самолеты ВВС Пакистана начали наносить удары, уничтожив, по их словам, крупный склад боеприпасов в провинции Нангархар», — говорится в публикации.

Ранее TOLOnews со ссылкой на источники в службе безопасности сообщило, что афганские военнослужащие сбили пакистанский самолет, залетевший в воздушное пространство страны.

Как пишет телеканал, в Кабуле звучат взрывы.

TOLONews узнал, что в Афганистане сбили пакистанский самолет
Политика

Противостояние государств обострилось началось накануне — афганские военные начали военную операцию против Пакистана в ответ на «преступления и мятежи, совершенные пакистанскими военными кругами». 

Пресс-секретарь премьер-министра Пакистана Мошарраф Заиди заявил, что талибы первыми открыли «неспровоцированный огонь» вдоль границы.

