В столице Афганистана прозвучал сильный взрыв

В афганской столице Кабуле прогремел сильный взрыв, сообщает телеканал Al Jazeera. За взрывом последовала интенсивная стрельба, говорится в материале.

Жители Кабула сообщают о звуках самолетов и мощных взрывах в разных частях города, пишет Tolo News в X. На данный момент информации о возможных жертвах или ущербе нет.

Вечером 26 февраля афганские военные начали операции против Пакистана на линии Дюранда — в Хосте, Пактии, Нуристане и некоторых других районах в ответ на атаки Пакистана.

