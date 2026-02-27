В столице Афганистана прозвучал сильный взрыв
В афганской столице Кабуле прогремел сильный взрыв, сообщает телеканал Al Jazeera. За взрывом последовала интенсивная стрельба, говорится в материале.
Жители Кабула сообщают о звуках самолетов и мощных взрывах в разных частях города, пишет Tolo News в X. На данный момент информации о возможных жертвах или ущербе нет.
Вечером 26 февраля афганские военные начали операции против Пакистана на линии Дюранда — в Хосте, Пактии, Нуристане и некоторых других районах в ответ на атаки Пакистана.
Материал дополняется
