Политика⁠,
МИД призвал Пакистан и Афганистан к переговорам вместо боев

Кабулов: Россия готова стать посредником между Пакистаном и Афганистаном

МИД России обеспокоен вооруженными столкновениями между Афганистаном и Пакистаном и призывает обе стороны перейти к переговорам, говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

«Призываем дружественные нам Афганистан и Пакистан отказаться от опасной конфронтации и вернуться за стол переговоров для разрешения всех разногласий политико-дипломатическим путем», — прокомментировала Захарова.

Россия готова стать посредником между странами, сообщил «РИА Новости» советник министра иностранных дел Замир Кабулов. «Этот вопрос может быть рассмотрен при поступлении обращений с обеих сторон», — пояснил он.

Пограничный спор между Афганистаном и Пакистаном начался в 1947 году, когда Пакистан получил независимость после раздела Британской Индии. Граница между двумя странами проходит по так называемой линии Дюранда протяженностью 2,6 тыс. км.

Она была установлена соглашением 1893 года, заключенным между афганским эмиром Абдур-Рахманом Ханом и представителем Британской Индии сэром Мортимером Дюрандом.

Кабул не признает границу по линии Дюранда, считая, что она лишила Афганистан части исторических пуштунских территорий.

О вооруженных столкновениях между Пакистаном и Афганистаном в приграничной зоне 24 февраля сообщил TOLOnews. Через два дня афганские военные начали операции против Пакистана в Хосте, Пактии, Нуристане и некоторых других районах. С обеих сторон есть погибшие.

Ночью 27 февраля в Кабуле прогремел мощный взрыв, после которого раздалась стрельба и были слышны звуки самолетов. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Исламабад объявляет «открытую войну» правительству талибов в Афганистане.

Анастасия Луценко
Мария Захарова
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
