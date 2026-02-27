Пакистан сообщил о потерях талибов в пограничном конфликте

В результате противостояния Пакистана и Афганистана погибли 133 члена движения «Талибан», более 200 ранены, сообщил пресс-секретарь премьера Пакистана по связям с зарубежными СМИ Мошарраф Заиди.

«Общее число подтвержденных потерь афганских талибов составляет 133 убитых, более 200 раненых. Предполагается, что в результате ударов по военным целям в Кабуле, Пактия и Кандагаре число жертв значительно больше. <...> Уничтожено 27 постов афганских талибов, девять захвачены», — написал он в соцсети Х.

Заиди также сообщил о потерях техники со стороны афганских сил — в частности, уничтожены два склада боеприпасов, одна база материально-технического обеспечения, более 80 танков, единиц артиллерии и бронетранспортеров.

Накануне афганские военные заявили, что начали операции против Пакистана на границе в ответ на атаки последнего. По итогам дня силы Афганистана сообщили, что захватили одну базу и 19 КПП Пакистана вдоль границы, было убито 55 пакистанских военных. В свою очередь Заиди рассказал Reuters, что талибы первыми открыли «неспровоцированный огонь» вдоль границы.

После возвращения талибов к власти в 2021 году между Афганистаном и Пакистаном неоднократно вспыхивали пограничные конфликты. Вооруженные столкновения в приграничной зоне возобновились 24 февраля.