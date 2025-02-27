Кандидат в послы России в США приехал на переговоры в Стамбул
Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев, которого «Ведомости» и «Коммерсантъ» называли будущим послом Москвы в Вашингтоне, возглавляет делегацию России на переговорах с США в Стамбуле, сообщил корреспондент ВГТРК Денис Давыдов, ссылаясь на неофициальные данные.
С американской стороны в переговорах участвуют заместитель помощника госсекретаря по Евразии Соната Коултер.
Представитель МИДа Мария Захарова назвала встречу в Стамбуле «экспертной» и направленной на поиск «раздражителей» в отношениях двух стран.
«Мы рассчитываем, что сегодняшняя встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят нас с американской стороной к преодолению возникших разногласий, укреплению мер доверия и т.д.», — отметила она.
Глава МИДа Сергей Лавров днем ранее указывал, что участники встречи будут обсуждать нормализацию работы посольств двух стран. Ранее министр и его американский коллега Марко Рубио выражали желание наладить работу дипмиссий.
Переговоры стартовали около 10:00 по Москве. Давыдов отмечал, что встреча продлится пять-шесть часов.
Послом России в США с 2017 года был Анатолий Антонов. Свою работу он завершил в октябре прошлого года, новый глава дипмиссии пока официально не назван. В ноябре «Коммерсантъ» и «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что новым послом станет Дарчиев.
С кандидатурой в Москве определились давно, пояснили РБК в МИДе, комментируя эти данные. «Уже пара месяцев, как это секрет Полишинеля. В связи с наличием законодательных ограничений публично процесс не комментируем», — отметили в министерстве.
Около недели назад «Коммерсантъ» сообщил, что США направили России запрос на агреман (согласие) на кандидатуру нового посла в Москве, которым может стать 69-летний спецпосланник США по Ливии Ричард Норланд. Сейчас американским послом является Линн Трейси, она прибыла в Москву в начале 2023-го.
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