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Переговоры России и США ,  
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Кандидат в послы России в США приехал на переговоры в Стамбул

ВГТРК: кандидат в послы России в США приехал на переговоры в Стамбул
Сюжет
Переговоры России и США
Место российского посла в США вакантно с осени. Предположительно, им станет Александр Дарчиев, который, по данным ВГТРК, участвует в переговорах с Вашингтоном в Турции — участники встречи обсуждают нормализацию работы дипмиссий
Александр Дарчиев
Александр Дарчиев (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев, которого «Ведомости» и «Коммерсантъ» называли будущим послом Москвы в Вашингтоне, возглавляет делегацию России на переговорах с США в Стамбуле, сообщил корреспондент ВГТРК Денис Давыдов, ссылаясь на неофициальные данные.

С американской стороны в переговорах участвуют заместитель помощника госсекретаря по Евразии Соната Коултер.

Представитель МИДа Мария Захарова назвала встречу в Стамбуле «экспертной» и направленной на поиск «раздражителей» в отношениях двух стран.

«Мы рассчитываем, что сегодняшняя встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят нас с американской стороной к преодолению возникших разногласий, укреплению мер доверия и т.д.», — отметила она.

Глава МИДа Сергей Лавров днем ранее указывал, что участники встречи будут обсуждать нормализацию работы посольств двух стран. Ранее министр и его американский коллега Марко Рубио выражали желание наладить работу дипмиссий.

Переговоры стартовали около 10:00 по Москве. Давыдов отмечал, что встреча продлится пять-шесть часов.

Лавров анонсировал консультации с США по работе посольств
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Сергей Лавров

Послом России в США с 2017 года был Анатолий Антонов. Свою работу он завершил в октябре прошлого года, новый глава дипмиссии пока официально не назван. В ноябре «Коммерсантъ» и «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что новым послом станет Дарчиев.

С кандидатурой в Москве определились давно, пояснили РБК в МИДе, комментируя эти данные. «Уже пара месяцев, как это секрет Полишинеля. В связи с наличием законодательных ограничений публично процесс не комментируем», — отметили в министерстве.

Около недели назад «Коммерсантъ» сообщил, что США направили России запрос на агреман (согласие) на кандидатуру нового посла в Москве, которым может стать 69-летний спецпосланник США по Ливии Ричард Норланд. Сейчас американским послом является Линн Трейси, она прибыла в Москву в начале 2023-го.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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