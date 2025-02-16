Госдеп призвал наладить работу посольств России и США в обеих странах
Посольства США и России в обеих странах должны будут нормально функционировать в рамках переговорного процесса по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио CBS.
Он сообщил, что говорил об этом по телефону с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Разговор состоялся 15 февраля.
«Я поднял этот вопрос, потому что это важно, будет очень сложно вступать в коммуникацию с Россией по любому вопросу, если наше посольство не будет функционировать. И он выразил обеспокоенность по поводу их дипломатической миссии в Соединенных Штатах. Так что на самом базовом уровне, если на самом деле будет возможность здесь добиваться мира, взаимодействуя с русскими, нам понадобятся функционирующие посольства в Москве и в Вашингтоне», — отметил Рубио.
Он заявил, что сейчас переговорный процесс по теме украинского конфликта еще не идет. По его словам, на данный момент есть только телефонный разговор между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом (состоялся 12 февраля), «в ходе которого обе стороны выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта», и теперь нужны дальнейшие обсуждения того, каким будет переговорный процесс. На следующей неделе состоится встреча представителей США и России в Саудовской Аравии, в ней может принять участие и Рубио. В Киеве отмечали, что Украина не будет представлена на этих переговорах.
За последние два года и Россия, и США сменили послов в своих дипломатических представительствах. В начале 2023-го в Москву прибыла новая глава американской дипмиссии Линн Трейси. Ее предшественник Джон Салливан был назначен в 2019 году в первый срок Трампа, сменивший его демократ Джо Байден попросил Салливана продолжить работу. В сентябре 2022-го дипломат оставил свой пост.
Послом России в США с 2017 года был Анатолий Антонов. Свою работу он завершил в октябре прошлого года, новый глава дипмиссии пока не назначен.
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