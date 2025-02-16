Госдеп призвал наладить работу посольств России и США в обеих странах

Госсекретарь Марко Рубио обсуждал этот вопрос с Сергеем Лавровым и отметил, что работа посольств в нормальном режиме нужна для взаимодействия по любым вопросам, в том числе и миру на Украине

Марко Рубио (Фото: Kira Hofmann / imago-images.de / Global Look Press)

Посольства США и России в обеих странах должны будут нормально функционировать в рамках переговорного процесса по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио CBS.

Он сообщил, что говорил об этом по телефону с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Разговор состоялся 15 февраля.

«Я поднял этот вопрос, потому что это важно, будет очень сложно вступать в коммуникацию с Россией по любому вопросу, если наше посольство не будет функционировать. И он выразил обеспокоенность по поводу их дипломатической миссии в Соединенных Штатах. Так что на самом базовом уровне, если на самом деле будет возможность здесь добиваться мира, взаимодействуя с русскими, нам понадобятся функционирующие посольства в Москве и в Вашингтоне», — отметил Рубио.

Он заявил, что сейчас переговорный процесс по теме украинского конфликта еще не идет. По его словам, на данный момент есть только телефонный разговор между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом (состоялся 12 февраля), «в ходе которого обе стороны выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта», и теперь нужны дальнейшие обсуждения того, каким будет переговорный процесс. На следующей неделе состоится встреча представителей США и России в Саудовской Аравии, в ней может принять участие и Рубио. В Киеве отмечали, что Украина не будет представлена на этих переговорах.

За последние два года и Россия, и США сменили послов в своих дипломатических представительствах. В начале 2023-го в Москву прибыла новая глава американской дипмиссии Линн Трейси. Ее предшественник Джон Салливан был назначен в 2019 году в первый срок Трампа, сменивший его демократ Джо Байден попросил Салливана продолжить работу. В сентябре 2022-го дипломат оставил свой пост.

Послом России в США с 2017 года был Анатолий Антонов. Свою работу он завершил в октябре прошлого года, новый глава дипмиссии пока не назначен.