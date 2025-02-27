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Переговоры России и США ,  
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В Стамбуле начались переговоры России и США

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Переговоры России и США
Стороны обсудят работу посольств США и России, на прошлых переговорах Москва и Вашингтон договорились восстановить численность персонала дипмиссий

В Стамбуле начались переговоры России и США
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В Стамбуле начались переговоры делегаций России и США, передает «РИА Новости».

Встречу российских и американских дипломатов накануне анонсировал глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, темой переговоров станет работа посольств двух стран.

О восстановлении численности персонала дипмиссий стороны договорились на первых с начала военной операции на Украине переговорах между Россией и США, которые прошли 18 февраля в Саудовской Аравии. «Если наши дипломатические каналы будут отключены, будет очень сложно последовательно обсуждать множество тем, включая некоторые не связанные с этим проблемы, которые могут сорвать более широкие переговоры по Украине», — объяснял решение госсекретарь США Марко Рубио.

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Фото:David Dee Delgado / Reuters

После переговоров в Саудовской Аравии российская сторона передала США перечень вопросов, которые Москва считает нужным решить для нормальной работы посольств. «Это и финансирование, и попытки ограничить передвижение, количество дипломатов. Это и попытки ограничить срок пребывания каждого дипломата, что не предусмотрено никакими международными конвенциями и дипломатическими отношениями», — сказал Лавров.

Россия и США неоднократно обменивались высылками дипломатов. США лидируют среди всех стран Запада по числу высланных российских дипломатов с 2000 года — всего 225 человек.

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