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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Стало известно о новой встрече США и России

Россия и США договорились о встрече по работе посольств
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Возвращение Трампа в Белый дом
Российские и американские дипломаты обсудят в Стамбуле, как устранить препятствия в работе диппредставительств двух стран, сообщил Лавров. Москва и Вашингтон договорились наладить работу посольств после встречи в Эр-Рияде
Виды Стамбула
Виды Стамбула (Фото: Burak Kara / Getty Images)

В Стамбуле 27 февраля пройдет встреча дипломатов России и США по работе посольств двух стран, сообщил на пресс-конференции глава МИДа Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

Дипломаты и эксперты обсудят проблемы, которые «накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации [США] по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства», на что российские власти отвечали взаимностью «и тоже создавали некомфортные условия для работы американского посольства в Москве», отметил министр.

«Такая встреча состоится завтра в Стамбуле. Я думаю, что по ее итогам будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно», — добавил он.

После переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде 18 февраля стороны договорились восстановить численность персонала диппредставительств в Москве и Вашингтоне, рассказывал госсекретарь США Марко Рубио. Без налаживания дипломатических связей будет сложно обсуждать урегулирование между Россией и Украиной, отмечал он.

Россия и США договорились восстановить численность персонала посольств
Политика
Вид на здание посольства США в Москве

Лавров тогда говорил, что «первая и, наверное, самая срочная — и тем более не самая сложная» договоренность — обеспечить скорейшее назначение послов. С 2023 года американскую дипмиссию в России возглавляет Линн Трейси, «Коммерсантъ» писал, что на этом посту ее может сменить спецпосланник США по Ливии Ричард Норланд. Послом России в США до октября 2024 года был Анатолий Антонов, тогда же МИД определился с кандидатурой нового главы дипмиссии — это директор департамента Северной Америки Александр Дарчиев. В начале февраля в министерстве сообщали, что на тот момент согласия Вашингтона не было получено.

Россия и США неоднократно взаимно высылали дипломатов, это происходило и до начала военных действий на Украине. По данным на октябрь 2023 года, Соединенные Штаты лидировали среди всех западных стран по числу высланных российских дипломатов с 2000 года — всего 225 человек. В конце 2016 года, при президенте Бараке Обаме, власти США закрыли доступ в загородные резиденции российских дипломатов в Нью-Йорке и Мэриленде, позже под арест попали еще ряд российских объектов недвижимости.

Россия после встречи в Эр-Рияде передала США вопросы для нормализации работы посольств, в том числе о судьбе российской дипломатической собственности.

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Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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