 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Посол в США Антонов вернулся в Россию

Антонов семь лет возглавлял посольство в США. Весной ему исполнилось 69 лет. Он вернулся в Москву
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российский дипломат Анатолий Антонов, возглавлявший посольство в США, вернулся в Россию. Самолет с ним приземлился в московском аэропорту Внуково-2, передает корреспондент «РИА Новости». Источник ТАСС подтверждает возвращение в столицу.

О завершении его работы посольство сообщило накануне, 5 октября. Уведомлений о назначении нового посла пока не было.

Сведения о скором возвращении в России появились в июне, тогда журналисты заметили, что Антонов написал в публичном письме основателю ПИР-центра Владимиру Орлову: «Заканчивается моя командировка. Надеюсь, что мы вместе будем продолжать отстаивать интересы Отчизны!» На просьбу прокомментировать эти слова в МИДе напомнили РБК, что послов назначает или снимает с должности президент, а также отметили, что на время работы Антонова пришелся «основной шквал разрушительных действий американской администрации в сфере двусторонних отношений, которые затем трансформировались в гибридную агрессию против нашей страны».

Антонову в мае исполнилось 69 лет. Он родился в 1955-м в Омске, на работу в МИД пришел в 1978 году.

В разные годы он был послом по особым поручениям, директором департамента по вопросам безопасности и разоружения, замминистра обороны, замминистра иностранных дел. Чрезвычайным и полномочным послом России в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств в Вашингтоне он стал семь лет назад — в 2017 году.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Рейтинг лучших акций за III квартал

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»

Цена на нефть показала рекордный рост

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Анатолий Антонов США посольство России в США
Материалы по теме
Полиция Хельсинки пришла в посольство России по просьбе дипломатов
Политика
Из Бейрута эвакуировали в Москву 60 членов семей дипломатов
Политика
Ударивший полицейского американец попросил дипломатов США уйти из суда
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Гимнастка Валерия Запашная во время выступления упала с шести метровОбщество, 14:41
Переданная Киеву Израилем система оповещения об ударах не заработалаПолитика, 14:28
Звезда «Реала» Винисиус получил травму шеиСпорт, 14:18
В Казахстане состоялся референдум по вопросу строительства АЭСПолитика, 13:57
Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области за два месяца боевПолитика, 13:54
Даниил Медведев со скандалом вышел в 1/8 финала «Мастерса» в ШанхаеСпорт, 13:43
Российская армия «Искандером» уничтожила судно с оружием для УкраиныПолитика, 13:41
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Россиянин сделал пять голевых передач в предсезонном НХЛСпорт, 13:30
Посол в США Антонов вернулся в РоссиюПолитика, 13:29
Командир корпуса «Князь Владимир» попросил отменить арест экс-мэра СочиПолитика, 13:27
В Петербурге отправили под стражу зампреда комитета по инвестициямОбщество, 13:22
Стармер рассказал о конфликте между евреями и мусульманами в БританииПолитика, 13:20
Второй кандидат на «Золотой мяч» выбыл на несколько месяцев из-за травмыСпорт, 13:19
Минобороны сообщило об ударе по базе горючего в ОдессеПолитика, 13:06