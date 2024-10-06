Посол в США Антонов вернулся в Россию

Антонов семь лет возглавлял посольство в США. Весной ему исполнилось 69 лет. Он вернулся в Москву

Анатолий Антонов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российский дипломат Анатолий Антонов, возглавлявший посольство в США, вернулся в Россию. Самолет с ним приземлился в московском аэропорту Внуково-2, передает корреспондент «РИА Новости». Источник ТАСС подтверждает возвращение в столицу.

О завершении его работы посольство сообщило накануне, 5 октября. Уведомлений о назначении нового посла пока не было.

Сведения о скором возвращении в России появились в июне, тогда журналисты заметили, что Антонов написал в публичном письме основателю ПИР-центра Владимиру Орлову: «Заканчивается моя командировка. Надеюсь, что мы вместе будем продолжать отстаивать интересы Отчизны!» На просьбу прокомментировать эти слова в МИДе напомнили РБК, что послов назначает или снимает с должности президент, а также отметили, что на время работы Антонова пришелся «основной шквал разрушительных действий американской администрации в сфере двусторонних отношений, которые затем трансформировались в гибридную агрессию против нашей страны».

Антонову в мае исполнилось 69 лет. Он родился в 1955-м в Омске, на работу в МИД пришел в 1978 году.

В разные годы он был послом по особым поручениям, директором департамента по вопросам безопасности и разоружения, замминистра обороны, замминистра иностранных дел. Чрезвычайным и полномочным послом России в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств в Вашингтоне он стал семь лет назад — в 2017 году.