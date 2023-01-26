Новый посол США Линн Трейси прибыла в Москву

Она стала первой женщиной, возглавившей посольство США за всю историю отношений двух стран

Новый посол США в России Линн Трейси (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images North America)

Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву, сообщает посольство в телеграм-канале.

«С возвращением в Россию, посол Трейси!» — говорится в сообщении.

О том, что Трейси прибудет в Россию в конце января, говорили РБК два источника, знакомых с ситуацией. До этого обязанности временной поверенной в делах Соединенных Штатов исполняла Элизабет Руд.

Трейси приняла присягу в качестве главы американской дипмиссии 9 января. Она сменила на этом посту Джона Салливана — в сентябре он завершил свою работу и покинул страну.

Линн Трейси стала первой женщиной, возглавившей американское посольство за всю историю отношений двух стран. До назначения в Россию дипломат возглавляла диппредставительство США в Армении. По словам официального представителя Госдепа Неда Прайса, она будет добиваться увеличения численности сотрудников посольства и впоследствии возобновления выдачи виз.