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Новый посол США Линн Трейси прибыла в Москву

Новый посол США Линн Трейси приехала в Москву
Она стала первой женщиной, возглавившей посольство США за всю историю отношений двух стран
Новый посол США в России Линн Трейси
Новый посол США в России Линн Трейси (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images North America)

Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву, сообщает посольство в телеграм-канале.

«С возвращением в Россию, посол Трейси!» — говорится в сообщении.

О том, что Трейси прибудет в Россию в конце января, говорили РБК два источника, знакомых с ситуацией. До этого обязанности временной поверенной в делах Соединенных Штатов исполняла Элизабет Руд.

Трейси приняла присягу в качестве главы американской дипмиссии 9 января. Она сменила на этом посту Джона Салливана — в сентябре он завершил свою работу и покинул страну.

Линн Трейси стала первой женщиной, возглавившей американское посольство за всю историю отношений двух стран. До назначения в Россию дипломат возглавляла диппредставительство США в Армении. По словам официального представителя Госдепа Неда Прайса, она будет добиваться увеличения численности сотрудников посольства и впоследствии возобновления выдачи виз.

В России Трейси работала несколько раз, в том числе с 1987 по 1990 год в посольстве, но не в статусе дипломата. В интервью пермскому изданию «Новый компаньон» она вспоминала, что именно годы в России побудили ее пойти на дипломатическую службу. «В молодости у меня был очень хороший опыт: я видела, как начиналась перестройка, как Россия — тогда это был Советский Союз — становилась более открытой страной. Можно сказать, что этот опыт повлиял на мой выбор профессии: Россия сделала меня дипломатом!» — объяснила Трейси.

В 2014–2017 годах она снова работала в посольстве в Москве — заместителем посла. А после этого стала главным советником по делам России в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии.

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