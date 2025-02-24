Лавров анонсировал консультации с США по работе посольств

Лавров: на этой неделе пройдут консультации России с США по работе посольств

Сергей Лавров (Фото: Reuters)

Консультации России и США по нормализации работы российского посольства в Вашингтоне и американского в Москве пройдут на этой неделе. Об этом сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

По его словам, на прошлой неделе по этому вопросу состоялось «два технических предварительных контакта», на этой запланированы уже «полноценные консультации».

Министр выразил надежду, что переговоры «снимут искусственные препятствия, взгроможденные демократическими администрациями Соединенных Штатов за последние годы».

Россия и США неоднократно обменивались высылками дипломатов. В январе прошлого года Лавров говорил, что между странами ведется «нудный» диалог о работе посольств. Он отмечал, что взаимные высылки дипломатов обеих стран начались в 2016 году при администрации президента США Барака Обамы.

18 февраля, впервые с начала военной операции на Украине, состоялась встреча высокопоставленных делегаций России и США в Эр-Рияде. Среди представителей от Москвы был Лавров. Помимо прочего, стороны обсудили двусторонние отношения и договорились о восстановлении численности посольств.

На следующий день после переговоров Россия передала США перечень вопросов, которые необходимо решить для обеспечения нормальной работы посольств в обеих странах. Лавров пояснял, что речь в списке шла в том числе о проблемах с финансированием, а также о попытках ограничить передвижение и количество дипломатов.