Вучич сообщил об отсрочке санкций США против NIS

Фото: nis.rs

Минфин США отложил вступление в силу санкций в отношении сербской нефтяной компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которая на 50% принадлежит попавшей под ограничения «Газпром нефти». Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«У нас есть дополнительные 30 дней для нефтяной промышленности Сербии. Хорошая новость для граждан Сербии», — написал он.

Вучич опубликовал изображение отрывка документа. «Срок действия лицензии истекает в день более раннего завершения разрешенных транзакций или 28 марта 2025», — говорится там.

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