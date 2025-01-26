Сербия отказалась «отнимать» долю России в нефтегазовом гиганте Балкан
Сербия не будет принимать никаких мер относительно нефтегазовой компании NIS (Naftna industrija Srbije) без согласования с Россией, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин, передает Srbija Danas.
«Мы не похитители, мы не грабители, мы не будем отнимать чье-либо имущество», — сказал он.
Вулин счел требования США попыткой заставить Сербию «рассориться со странами, от которых она может ожидать только поддержки и помощи, чтобы мы остались в полном одиночестве».
NIS — крупнейшая энергокомпания на Балканах. Она занимается разведкой и добычей углеводородов за пределами Сербии — в Румынии и Боснии и Герцеговине, а также переработкой нефти и природного газа. NIS владеет нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) в городе Панчево под Белградом и сетью более чем из 400 АЗС. Крупнейшие акционеры — «Газпром нефть» и «Газпром» (56,15%) и Сербия (29,87%).
Речь идет о требовании США сократить долю российских «Газпрома» и «Газпром нефти» в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) до нуля. Это единственный способ избежать рисков стратегического партнерства Белграда и Вашингтона, предупредил Вашингтон в начале января.
Крайний срок — 25 февраля, до этой даты Сербия должна завершить процесс вывода российского капитала из NIS, говорил сербский президент Александр Вучич. Он рассказывал о возможности выкупить российскую долю и отмечал: потребуется приобрести либо более 50% компании, если речь о полном устранении доли Москвы, либо выкупить только около 7%, если требование заключается в сокращении доли Москвы ниже порога в 50%.
Вучич выражал надежду, что команда нового президента США «услышит голос» Сербии, и после визита в Вашингтон запланировал обсудить проблему с российским коллегой Владимиром Путиным. «Буду просить о разговоре 25–27 января, около [дня] Святого Саввы, когда я увижу, к чему привели мои переговоры с новой американской администрацией, есть у нас шанс или вообще нет шанса изменить ситуацию», — сказал президент Сербии.
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