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Война санкций ,  
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Вучич заявил о требовании США исключить участие России в NIS

Вучич: США требуют прекратить участие России в сербской NIS
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Война санкций
Сербская NIS попала под санкции США вместе с головной российской компанией. Вучич рассказал, что Вашингтон требует полного выхода Москвы из собственников NIS. Сербия готова выкупить долю России, которая превышает 50%
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Фото: nis.rs
Фото: nis.rs

Санкции США против сербской нефтяной компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которая на 50% принадлежит также попавшей под ограничения «Газпром нефти», «очень жесткие», заявил президент Сербии Александр Вучич, передает Pink.

«Они просят нас о полном выходе России из нашей страны, мы ждем, чтобы увидеть, какие еще будут толкования. Они допускают не 49% (сейчас российским структурам принадлежит в NIS более 50%, так как есть еще доля «Газпрома» в 6,15%. — РБК), а полное исключение российского участия из NIS. NIS сможет работать в обычном режиме, а план трансформации собственности может быть запущен немедленно и должен быть одобрен США», — сообщил Вучич.

На все операции Сербии дали срок до 25 февраля. По словам Вучича, Белград намерен обратиться к администрации Дональда Трампа, который вступит в должность президента США через десять дней, с просьбой пересмотреть или смягчить решение насчет NIS.

NIS — крупнейшая энергокомпания на Балканах, которая занимается разведкой и добычей (за пределами Сербии — в Румынии и Боснии и Герцеговине), а также переработкой нефти и природного газа, является владельцем нефтеперерабатывающего завода в городе Панчево под Белградом и сети более чем из 400 АЗС.

США ввели санкции против «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти»
Политика
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Под американские санкции, предположительно, последние введенные при нынешнем президенте Джо Байдене, попали «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также более двух десятков их дочерних компаний. Среди других зарубежных «дочек» «Газпром нефти» в списке оказались компании из Казахстана, Таджикистана и Киргизии. К ограничениям присоединилась и Великобритания.

«Газпром нефть» сообщила, что заранее, в течение последних двух лет, готовилась к возможному введению ограничений в отношении нее. Решение о включении ее активов в американский и британский санкционные списки компания назвала необоснованным.

Вучич еще в декабре сообщил о планах США ввести санкции против NIS. 5 января он заявил, что у Сербии есть возможность выкупить доли российских компаний в NIS. По его словам, оценочная стоимость компании составляет €1 млрд, значит, для выкупа долей «Газпрома» и «Газпром нефти» нужно ориентировочно €600 млн. «Есть мой вопрос американцам. Вы хотите, чтобы мы купили их и они сразу получили в свое распоряжение €500, 600 или 700 млн?» — отмечал он.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сербия Александр Вучич Газпром нефть санкции США
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